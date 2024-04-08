Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmayı reddetmesi üzerine yeni tedbirler alacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ürdün üzerinden hava yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırma talebini İsrail'in reddettiğini belirterek "Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler, ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar, bu tedbirlerimiz devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin hava yoluyla Ürdün üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak istediği yardımların İsrail tarafından reddedildiğini açıklayan Fidan, şunları söyledi:

"Gazze'deki dram altı aydır devam ediyor. İsrail hakkında devam eden bir soykırım davası var. Bu konuda Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı bir ara karar var. Şimdiye kadar, sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi bile, İsrail'in ateşkes ilan etmesi gerektiğine hükmetti. Buna rağmen, İsrail saldırıları Ramazan ayı boyunca devam etti. Bu insanlık dışı tutum, Müslümanlar başta olmak üzere, tüm dünya kamuoyunun vicdanını yaralamaya devam etmektedir. Biz, olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık.

"GAZZE'YE EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN İLK İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, en doğru ve cesur tavrı takındık. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin, İsrail'e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadık. Bu konuda da başarılı olduk. Bugün, tüm dünya, İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez, İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca, Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Deniz ve havayoluyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibariyle, Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz.

"İSRAİL'İN ENGELLEMESİNİN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ"

Dokuzuncu yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere, bir süredir, Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin, İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in, açlıkla boğuşan Gazzeliler'e havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz.

Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler, ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar, bu tedbirlerimiz devam edecektir."