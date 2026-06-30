Türkiye-Kırgızistan Stratejik Planlama Grubu Ankara’da Toplanıyor - Son Dakika
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Türkiye-Kırgızistan Stratejik Planlama Grubu Ankara’da Toplanıyor

30.06.2026 13:11
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Türkiye ve Kırgızistan arasındaki Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. toplantısı, Dışişleri Bakanları Fidan ve Kulubayev eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Görüşmelerde ticaret, ekonomi, enerji ve savunma sanayi gibi konular ele alınacak.

Türkiye- Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7'nci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki OSPG 7'nci Toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Toplantı, Fidan ile Kulubayev'in eş başkanlığında düzenlenecek.

Görüşmelerdeki gündem

Fidan'ın muhatabıyla gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke siyasi ilişkilerinin ulaştığı seviye ile üst düzey ziyaret ve temaslardan duyulan memnuniyeti kayda geçirmesi, ayrıca gelecek dönemde düzenlenmesi planlanan üst düzey ziyaret ve zirvelerin hazırlıklarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayi, eğitim ve insani kültürel alanlar başta işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaşacağı belirtilen Fidan'ın, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülebilecek çalışmalara değinmesi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta çok taraflı platformlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın görüşmelerde, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru başta bağlantısallığın ve lojistik altyapının güçlendirilmesinin önemini teyit etmesi, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması kapsamında Ukrayna, İran ve Filistin meselesi dahil, güncel gelişmelere dair fikir teatisinde bulunması bekleniyor.

Toplantı sonunda OSPG Toplantısı Ortak Bildirisi kabul edilecek ve dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2027 dönemi için işbirliği programı imzalanacak.

Türkiye-Kırgızistan ilişkileri

Türkiye, 16 Aralık 1991'de Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olurken 29 Ocak 1992'de diplomatik ilişkiler tesis edildi.

1992'de karşılıklı olarak Bişkek ve Ankara'da büyükelçilikler açılırken Türkiye, Bişkek'te Büyükelçilik açan ilk ülke oldu.

İkili düzeyde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), OSPG, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve siyasi istişare mekanizmaları etkin ve düzenli şekilde işletiliyor.

Bu mekanizmaların başında gelen YDSK 2011 yılında ihdas edilirken bu kapsamda son toplantı 5 Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eş başkanlığında Bişkek'te yapıldı.

Söz konusu toplantı kapsamında, ilişkiler "stratejik ortaklık" düzeyinden "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine çıkarılarak savunma sanayi, ekonomi, tarım, sağlık ve ticaret gibi çeşitli alanlarda 19 anlaşma imzalandı.

Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası KEK 12. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eş başkanlığında 18 Eylül 2025'te Bişkek'te düzenlendi. Toplantı kapsamında enerji, madencilik, ulaştırma, ticaret, yatırım, turizm, tarım, teknoloji gibi çeşitli alanları kapsayan 77 maddelik "Eylem Planı" ve "12. Dönem KEK Protokolü" imzalandı.

Türkiye, Kırgızistan'ın en büyük 7'nci ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. 2025'te ortak ticaret hacmi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,3 artarak 1,645 milyar dolar oldu.

Kasım 2024'teki YDSK toplantısında, iki Cumhurbaşkanı yıllık ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar olarak belirledi.

1995-2025 döneminde Türkiye'nin Kırgızistan'a doğrudan yatırımları 1,6 milyar dolara ulaşırken yatırımlar bakımından Türkiye, Çin ve Rusya'dan sonra üçüncü sırada geliyor.

Kırgızistan'daki Türk yatırımları daha ziyade madencilik, enerji, finansal aracılık ve sigortacılık ile işleme sanayi sektöründe yoğunlaşıyor.

Madencilik, finans, turizm, inşaat gibi birçok sektörde yaklaşık 350 Türk firması Kırgızistan'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Kırgızistan ile eğitim alanında da yoğun işbirliği bulunuyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1995'te kurulurken 1997-1998 eğitim öğretim yılında faaliyete geçti.

Ayrıca Kırgızistan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 3 okul, Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Bişkek Eğitim Kompleksi ve Türkiye Diyanet Vakfının desteklediği Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş İmam Hatip Lisesi ile Batken İmam Hatip Lisesi bulunuyor.

1992'den bu yana, 4 bin 676 Kırgızistan vatandaşı öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için burs kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Kırgızistan Stratejik Planlama Grubu Ankara’da Toplanıyor - Son Dakika

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