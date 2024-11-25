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Türkiye, MIKTA Toplantısında Kalkınma Vurgusu Yaptı

Türkiye, MIKTA Toplantısında Kalkınma Vurgusu Yaptı

Büyükelçi Hidayet Bayraktar, Nijerya'da Türkiye'nin kalkınma atılımlarını anlattı ve işbirliğine dikkat çekti.

25.11.2024 15:53
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'da düzenlenen MIKTA toplantısında Türkiye'nin kalkınma yolunda yaptığı atılımları anlattı.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında bir gayriresmi istişare ve eşgüdüm platformu olan MIKTA'nın Nijerya'da bulunan büyükelçileri, başkent Abuja'da düzenlenen kalkınma konulu panele katıldı.

Meksika'nın dönem başkanlığında ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınma farklarının giderilmesi, planlı ekonomi ve kamu-özel sektör ortaklıklarının önemine vurgu yaptı.

"Kalkınma dinamik bir süreçtir." diyen Bayraktar, Türkiye'nin bölgesel kalkınma ajansları ve 5 yıllık kalkınma planlarıyla kaynakları verimli kullanmayı başardığını belirtti.

Konya ve Gaziantep örneğiyle bölgesel işbirliğinin önemini vurgulayan Bayraktar, "Birbirini tamamlayan sektörlerdeki işbirliği kalkınmayı hızlandırır." dedi.

Bayraktar, enerji ve ulaşım projelerinde kullanılan yap-işlet-devret modeliyle 82,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydederek, sektörel kümelenmeler ve organize sanayi bölgelerindeki meslek liselerinin de kalkınma sürecinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çeken Bayraktar, ülkeler arası dayanışmanın artırılmasının ortak refah hedefi için önemli olduğunu söyledi.

Panelde konuşan Meksika'nın Abuja Büyükelçisi Alfredo Miranda, Meksika'nın dinamik bir üretim merkezi olduğunu ve küresel tedarik zincirlerinde hayati bir bağlantı görevi gördüğünü belirtti.

Endonezya'nın Abuja Büyükelçisi Usra Hendra Harahap, Endonezya'nın istikrarlı bir güvenlik çerçevesiyle güçlü ekonomik büyüme arasındaki bağlantıyı örneklediğini söyledi.

Avustralya'nın Abuja Büyükelçisi Leilani Bin-Juda, Avustralya'nın sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konusundaki kararlılığının tüm dünya ülkelerine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Güney Kore'nin Abuja Büyükelçisi Kim Pankyu ise Güney Kore'nin savaş sonrası yoksulluk ve otoriter bir yönetimden, ekonomik olarak gelişmiş, teknolojide öncü ve siyasi açıdan dinamik bir ulusa dönüşme sürecini anlattı.

Kaynak: AA

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