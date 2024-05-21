Türkiye, Mısır ile işbirliği halinde Gazze'ye yardımlarını sürdürecek - Son Dakika
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Türkiye, Mısır ile işbirliği halinde Gazze'ye yardımlarını sürdürecek

Türkiye, Mısır ile işbirliği halinde Gazze\'ye yardımlarını sürdürecek

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, Türkiye'nin Mısır ile işbirliği yaparak Gazze'ye yönelik insani ve gıda yardımlarını sürdüreceğini açıkladı. Büyükelçi Şen, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen Türk kahvaltısı etkinliğinde Türk kahvaltısının önemine dikkat çekti ve Türkiye ile Mısır arasındaki ticari, sportif, kültürel ve turistik faaliyetlerin arttığını vurguladı. Gazze'ye yönelik yardımların sınırda yaşanan güvenlik durumu nedeniyle durakladığını belirten Şen, Mısır'a alternatif bir yol olmadığını ifade etti.

21.05.2024 19:45
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Türkiye, Mısır ile işbirliği halinde Gazze'ye yönelik insani ?yardımlarını ve gıda yardımlarını da sürdürecektir." dedi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Türk ?kahvaltısı etkinliği düzenledi.?

Büyükelçi Şen, kahvaltının Türk kültüründe önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, Türk kahvaltısının zengin, besleyici içeriğiyle sağlıklı ve lezzetli bir alternatif sunduğunu ifade etti.

Türkiye ile Mısır arasında başta turizm, ekonomi, ticaret, sanayi, spor ve kültür olmak üzere ilişkilerin geliştiğini söyleyen Şen, iki ülke arasındaki ticari, sportif, kültürel ve turistik faaliyetleri hatırlattı.

"Türkiye, Mısır ile işbirliği halinde Gazze'ye yardımlarını sürdürecek"

Şen, "Türkiye, Mısır ile işbirliği halinde Gazze'ye yönelik insani yardımlarını, gıda ?yardımlarını sürdürecek." dedi.

Gazze'ye yönelik yardımların sınırda kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle durakladığını aktaran Şen, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda Mısır'a bir alternatifin bulunmadığını belirtti.

Şen, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin, Gazze'ye gönderilen yardımların özellikle gıda yardımlarının yüzde 95'inin Mısır'dan Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye ulaştırıldığını söylediğini ifade etti.

Gazze'ye yardımların götürülmesi için sınırdaki güvenlik durumunun bir an önce düzelmesi temennisinde bulunan Şen, güvenlik durumunun kötüleşmesinden, tüm uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Şen, İsrail ordusunun hukuka aykırı bir şekilde Filistin tarafını işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesi gerektiğini, bunun hem Türkiye'nin hem de Mısır'ın talebi olduğunu kaydetti.

Gelecek dönemde Türkiye ile Mısır arasında üst düzey ziyaretlerin artarak devam edeceğini belirten Şen, ziyaretlerde başta Filistin meselesi olmak üzere işbirliği ve dayanışma yollarının ele alınacağını sözlerine ekledi.

Kahire Büyükelçiliğince düzenlenen Türk kahvaltısı etkinliğine davetlilerin yanı sıra Mısırlı ve Türkiye'den gelen basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Mısır ile işbirliği halinde Gazze'ye yardımlarını sürdürecek - Son Dakika

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