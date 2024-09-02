Türkiye\'nin Ağustos Ayı İhracatı Rekor Kırdı

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat 2024 yılının Ağustos ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatını bu Ağustos'ta elde ettik. Sizlerin çaba ve başarısıyla yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılki rakamın 500 milyon dolar üzerindedir. Bu yalnızca mal ihracatıdır. Ağustos ayındaki rekorlarla beraber son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. 2023 yılı Ağustos ayından başlayarak Ekim, Kasım, Aralık, 2024'te Ocak, Şubat, Mayıs, Temmuz ve Ağustos olmak üzere 9 ay rekorlar elde ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde düzenlenen basın toplantısında 2024 yılının Ağustos ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kamu kurumlarından temsilciler, TİM meclis üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda iş insanı da katıldı.

'İHRACATIMIZ SON 13 AYDA 9 REKOR KIRDI'

Dış ticaret verilerine ilişkin konuşan Bakan Ömer Bolat, "İhracatımız Ağustos ayında da son 13 ayda 9'uncu ay olarak rekor kırdı. İthalatımızdaki azalma trendi de devam ediyor. Dış ticaret açığımızda da güçlü bir azalış trendi devam ediyor. Cari işlemler açığımızda da güçlü bir azalış trendi var. Bunun anlamı, Türkiye'miz için daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat ve döviz biriktirmektir. Türkiye'nin bu anlamda sürdürülebilir dengeli dış ticaret performansı ile makro ekonomik istikrara da büyük bir katkı sunmuş oluyoruz" dedi.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK AĞUSTOS AYI İHRACATINI ELDE ETTİK'

Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatını bu Ağustos'ta elde ettik. Sizlerin çaba ve başarısıyla yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılki rakamın 500 milyon dolar üzerindedir. Bu yalnızca mal ihracatıdır. Ağustos ayındaki rekorlarla beraber son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. 2023 yılı Ağustos ayından başlayarak Ekim, Kasım, Aralık, 2024'te Ocak, Şubat, Mayıs, Temmuz ve Ağustos olmak üzere 9 ay rekorlar elde ettik" diye konuştu.

'İTHALATTA AZALMA TRENDİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Bolat, "İthalatta azalma trendi devam ediyor. İthalat Ağustos ayında 27 milyar dolara gerilemiştir. Tam yüzde 10,8'lik gerileme söz konusudur. Değer itibariyle ise 3,3 milyar dolar azalmıştır. 30,3 milyar dolardan 27 milyar dolara ithalatımız geriledi. Bunun sonucu olarak dış ticaret açığımızdaki azalma devam ediyor. Ağustos ayında yüzde 43,4 oranında dış ticaret açığımız azaldı. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı Ağustos'ta gerçekleşti. Yaklaşık 4,9 milyar dolar ile' dedi.

'İHRACAT AKADEMİSİ İLE 200 BİN KİŞİLİK İHRACAT ORDUSUNA YÜKSELTECEĞİZ'

Bakan Ömer Bolat, "Bu yıl ilk 8 ayda dış ticaret açığımız tam yüzde 33,6 oranında azalarak 54,9 milyar dolara geriledi. 2023'ün ilk 8 ayında 82,6 milyar dolardı. Görüldüğü gibi 27,7 milyar dolar sadece 8 ayda dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık. Kurduğumuz ihracat akademisi ile, gerek Yükseköğretim Kurulu ile imzaladığımız protokol ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile beraber akademideki ihracatçı sayımızı 6 yılda 140 binden 200 bin kişilik ihracat ordusuna yükselteceğiz. E-ihracatı artırma noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. Toplan ihracatımızdaki yüzde 1,5'lik payını 2028'e kadar yüzde 10'a yükseltme gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.