Söke Pamuğu AB'den Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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Söke Pamuğu AB'den Coğrafi İşaret Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu bildirdi. Söke pamuğu ile 27'ye ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı ve diğerleri bulunuyor.

10.09.2024 09:47
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu." ifadesini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:

"AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."

Söke pamuğu ile 27'ye ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu"

Kaynak: AA

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