Türkiye'nin Komşulara İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Komşulara İhracatı Rekor Kırdı

2024'te Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracat 34,2 milyar dolara çıkarak yüzde 7,4 arttı.

10.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin, komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat 2024'te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,4 artarak 34,2 milyar dolara çıktı ve bu tutar rekor olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkenin ihracatında 2024'te 261,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, komşulara ihracatta da en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Türkiye, bu dönemde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a 34,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2023'te yaklaşık 31,9 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece söz konusu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 7,4 arttı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke 13 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, yaklaşık 5,2 milyar dolarla Bulgaristan, 4,8 milyar dolarla Yunanistan ve 3,2 milyar dolarla İran izledi.

Geçen yıl Azerbaycan'a yaklaşık 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Gürcistan'a 2,7 milyar dolar ve Suriye'ye 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi.

İhracatın, 2024'te bir önceki yıla kıyasla İran hariç diğer komşu ülkelerle arttığı görüldü. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat bu dönemde yüzde 0,5 geriledi.

Yıllık bazda en fazla artış yüzde 21,9 ile Bulgaristan'a, yüzde 15,5 ile Yunanistan'a ve yüzde 10,1 ile Azerbaycan'a yönelik ihracatta gerçekleşti.

Mineral yakıt ürünleri ihracatta ilk sırada

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın fasıllara göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl mineral yakıtlar, yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler ilk sırada yer aldı.

Bu fasıldan 7 komşu ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Mineral yakıtlardan oluşan ürünleri 2,5 milyar dolarla kazan, makine, mekanik cihaz ve nükleer reaktörler ile bunların aksam ve parçaları izledi.

Elektrikli makine ve cihazlardan oluşan fasıl kapsamında da 2,1 milyar dolarlık ürün komşu ülkelere gönderildi.

İhracatı en az olan fasıllar ise 98 bin dolarla ipek, 357 bin dolarla müzik aletleri ve 553 bin dolarla hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden oluşan eşyalar oldu.

TÜİK, hesaplamalarında Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin verileri derliyor.

Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmezken, Türkiye ile Ermenistan arasında kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

2023-2024 yıllarında komşu ülkelere yapılan ihracat ve değişim oranı şöyle:

Ülke20232024Değişim (yüzde)
Azerbaycan2.796.851.2653.078.786.34210,1
Bulgaristan4.226.694.6135.153.347.70721,9
Gürcistan2.632.062.5662.745.820.6944,3
İran3.225.774.4613.210.410.186-0,5
Irak12.759.358.31013.034.363.5382,2
Suriye2.051.814.5752.184.256.9276,5
Yunanistan4.171.507.1254.817.750.39515,5
Toplam31.864.062.91534.224.735.7897,4

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Komşulara İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Komşulara İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.