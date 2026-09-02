Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç veda ziyaretinde İranlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç veda ziyaretinde İranlı mevkidaşıyla görüştü

Türkiye\'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç veda ziyaretinde İranlı mevkidaşıyla görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, görevinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretlerinde bulunuyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edilen Kırlangıç'ın ziyareti, Büyükelçiliğin resmi X hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, veda ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Tahran'da görevi sona ermekte olan Büyükelçi Hicabi Kırlangıç, veda ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Hicabi Kırlangıç, Dış Politika, Diplomasi, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç veda ziyaretinde İranlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti
Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı

17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
16:43
Ortada kalan Icardi’den şok karar
Ortada kalan Icardi'den şok karar
16:30
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:50
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
15:15
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü
15:11
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 17:24:09. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç veda ziyaretinde İranlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement