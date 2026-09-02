Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç veda ziyaretinde İranlı mevkidaşıyla görüştü
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, görevinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretlerinde bulunuyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edilen Kırlangıç'ın ziyareti, Büyükelçiliğin resmi X hesabından duyuruldu.
(ANKARA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, veda ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Tahran'da görevi sona ermekte olan Büyükelçi Hicabi Kırlangıç, veda ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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