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(ANKARA) - TÜİK, 2023 yılı Satınalma Gücü Paritesi verilerine göre Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksini 42 olarak açıkladı. AB ülkelerinde ortalama 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepeti, Türkiye'de 42 Euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabiliyor.

TÜİK 2023 yılına ilişkin Satınalma Gücü Paritesi Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. Bu değer 27 AB ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 42 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. TÜİK verilerine göre 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre, en düşük ülke ise 42 ile Türkiye oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar yönünden incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 143 oldu. Bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu saptandı.

Tüketici elektroniği endeksi 69 olurken, gıda ve alkolsüz içecekler endeksi 64 oldu. Lokanta ve oteller endeksi 57 ve alkollü içecekler ve tütün endeksinin değeri ise 55 oldu. Giyim endeksi 30 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu saptandı. Türkiye giyim endeks değerinde 36 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Ülkelerin 2023 yılına ait tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksleri şöyle:

Türkiye: 42

Kuzey Makedonya: 52

Bosna-Hersek: 58

Bulgaristan: 60

Romanya: 60

Karadağ: 64

Polonya: 66

Arnavutluk: 66

Sırbistan: 68

Macaristan: 76

Hırvatistan: 76

Litvanya: 82

Letonya: 87

Yunanistan: 87

Portekiz: 88

Slovakya: 89

Çekya: 89

Malta: 89

Güney Kıbrıs: 91

Slovenya: 91

İspanya: 93

Estonya: 98

İtalya: 99

AB: 100

Almanya: 110

Fransa: 110

Avusturya: 112

İsveç: 114

Belçika: 116

Hollanda: 118

Finlandiya: 125

Norveç: 125

Lüksemburg: 135

İrlanda: 142

Danimarka: 143

İzlanda: 156

İsviçre: 174