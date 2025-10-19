Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı Kalın'ın da katıldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı.

"ATEŞKESİN UZATILMASI" BAŞLIĞI MASAYA YATIRILDI

Afganistan ve Pakistan'da üst düzey yetkililerin davet edildiği ateşkes görüşmelerinde her iki ülkenin istihbarat servisleri başkanları ile savunma bakanları toplantıda hazır bulundu. Ateşkes için yapılan görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturdu.

ERDOĞAN ANLIK OLARAK BİLGİLENDİRİLDİ

Geç saatlere kadar süren müzakereler boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ülke liderleri, gelişmelerden anlık bilgilendirildi.

ATEŞKESİN DETAYLARI İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Ateşkesin sürdürülebilir ve doğrulanabilir bir şekilde devam etmesini teminen gelecek günlerde takip toplantıları yapılacak. 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki terör, göç ve sınır güvenliği gibi sorunların kalıcı çözümü için uzun vadeli adımlar üzerinde durulacak. 11 Ekim'de de ayrıca Türkiye, Pakistan ve Katar'ın istihbarat servisleri başkanları arasında İstanbul'da üçlü bir görüşme gerçekleştirmiş, yapılan görüşmeye eş zamanlı olarak Afganistan ile de temas kurulmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.