Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu
19.10.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı. Doha'da yapılan 14 saatlik görüşmenin ana gündemi "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oldu. Ateşkesin detayları ise ilerleyen günlerde İstanbul'da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı Kalın'ın da katıldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı.

"ATEŞKESİN UZATILMASI" BAŞLIĞI MASAYA YATIRILDI

Afganistan ve Pakistan'da üst düzey yetkililerin davet edildiği ateşkes görüşmelerinde her iki ülkenin istihbarat servisleri başkanları ile savunma bakanları toplantıda hazır bulundu. Ateşkes için yapılan görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturdu.

ERDOĞAN ANLIK OLARAK BİLGİLENDİRİLDİ

Geç saatlere kadar süren müzakereler boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ülke liderleri, gelişmelerden anlık bilgilendirildi.

Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

ATEŞKESİN DETAYLARI İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Ateşkesin sürdürülebilir ve doğrulanabilir bir şekilde devam etmesini teminen gelecek günlerde takip toplantıları yapılacak. 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki terör, göç ve sınır güvenliği gibi sorunların kalıcı çözümü için uzun vadeli adımlar üzerinde durulacak. 11 Ekim'de de ayrıca Türkiye, Pakistan ve Katar'ın istihbarat servisleri başkanları arasında İstanbul'da üçlü bir görüşme gerçekleştirmiş, yapılan görüşmeye eş zamanlı olarak Afganistan ile de temas kurulmuştu.

Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Dış Politika, Afganistan, Diplomasi, İstanbul, Güvenlik, Politika, Pakistan, Türkiye, Güncel, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User:
    Dünyada barışı sağlayan Trump gibi görünsede, Gerçek kahraman Reis… 3 2 Yanıtla
    123456789:
    reis biraz da kendi memleketi ile ilgilense 16 yaşında çocuklar elinde silahlarla motorlarla insan avına çıkıyorlar en son örneği Serdar Öktem kırmızı bülten ile aranan insanlar emniyette bir çay içip çıkıyorlar 1 1
  • 4433875Bolu:
    Erdoğan demişti Taliban hakkında " din kardeşlerimiz"... Ey son dakika bunun da yalakalığını yapsana bu başlığa yaptığın gibi... Çok merak ediyorum; Erdoğan gittikten sonra bu yalakalığı kime yapican? 1 1 Yanıtla
  • Ms221067:
    Yeni moda çıktı Nobel barış Ödül adayı RTE 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Yeni Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı
Eğlenirken faciayı yaşadılar 6 kişi yaralandı Eğlenirken faciayı yaşadılar! 6 kişi yaralandı
Sürücülerin isyanı sonuç verdi Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti
Herkes şokta Fenerbahçe’de Ederson depremi Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti’den Ali Babacan’a “dön“ teklifi Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

11:29
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz
11:24
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor
10:49
Seçimlerde yeniden aday olacak mı Netanyahu kararını açıkladı
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
10:12
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
08:30
KKTC’de oy verme işlemi başladı Bir aday saatler kala çekildi
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi
08:25
Rus basınından olay iddia Putin Aliyev’i aradı, darbe girişimi son anda engellendi
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi
08:06
Milyarderler listesi değişti Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya’ya kaptırdı
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı
06:21
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaraladı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2025 11:45:49. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.