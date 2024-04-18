Türkiye, üç kültürel mirası daha UNESCO'ya aday gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, üç kültürel mirası daha UNESCO'ya aday gösterdi

Türkiye, üç kültürel mirası daha UNESCO\'ya aday gösterdi

Türkiye, Antep İşi Nakışı, Geleneksel Keçe Yapımı ve Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamaları UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklemek için başvuruda bulundu. Türkiye, 2025 yılında yapılacak toplantıda bu başvuruların değerlendirilmesini bekliyor.

18.04.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, üç kültürel mirası daha İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklenmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) aday gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin zengin somut olmayan kültürel mirasının görkemli örneklerinin UNESCO aracılığıyla tüm insanlıkla paylaşılması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu kültürünün zenginliğine vurgu yapılarak, somut olmayan kültürel miras unsurlarının taşıdığı turizm değerlerinin dünyaya anlatılması, tanıtılması ve kültürel mirasların korunarak gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" kapsamında, gelecek yıl değerlendirilmek üzere üç kültürel miras için dosya hazırlandı.

Bu kapsamda, beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek yapılan "Antep İşi Nakışı", yün gibi hayvansal liflerin üzerinde bulunan pulların sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı sürtünme yoluyla birbirine kaynaşması ile ortaya çıkarılan "Geleneksel Keçe Yapımı" ve "Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar" UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklenmesi için Türkiye tarafından UNESCO'ya sunuldu.

"Antep İşi Nakışı" ulusal dosya olarak, "Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar" Türkiye'nin moderatörlüğünde Bulgaristan'ın katılımıyla, "Geleneksel Keçe Yapımı" ise çok uluslu ve Kırgızistan'ın moderatörlüğünde Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye'nin katılımıyla UNESCO Sekretaryasına gönderildi.

Gönderilen dosyalar, 2025 yılında yapılacak 20. Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 30 kültürel mirasıyla en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Unesco, Miras, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, üç kültürel mirası daha UNESCO'ya aday gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Doruk Erolçevik, Dünya Şampiyonluğuyla Alanya'da Karşılandı
    18:24 Doruk Erolçevik, Dünya Şampiyonluğuyla Alanya'da Karşılandı

    Suudi Arabistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Doruk Erolçevik, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı. Erolçevik, destekleyenlere teşekkür ederek, şampiyon olmanın farklı bir duygu olduğunu belirtti. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Alanyaspor Eskrim Şube Başkan Yardımcısı, ailesi, antrenörler ve sporcuların katıldığı karşılama töreninde Erolçevik, Alanyaspor Eskrim Şubesi'ne de ziyarette bulundu. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Erolçevik'in olimpiyat şampiyonluğu hedefine destek olacaklarını belirtti. Erolçevik ise heyecanlı olduğunu ifade ederek, daha iyi çalışarak hedeflerine ulaşmak istediğini söyledi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de Erolçevik'i makamında ağırlayarak başarısını kutladı.

  • Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyesiyle Taşıt Yolunu Kullanmak Zorunda Kaldı
    18:23 Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyesiyle Taşıt Yolunu Kullanmak Zorunda Kaldı

    Avcılar'da, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesiyle taşıt yolunu kullanmak zorunda kaldı. Merkez Cami Sokak'ta çok sayıda araç kaldırıma park ederek yaya yolunu kapattı. Bir engelli, tekerlekli sandalyeyle kaldırımı kullanamayınca taşıt yolunda ilerlemek zorunda kaldı. Bir motokurye trafiği durdurarak engelli vatandaşa yardım etti. Bir süre yolda ilerleyen engelli kişiyi arkasındaki araçlar bekledi. Duruma tepki gösteren engelli, 'Kaldırıma park eden sürücüler yüzünden buradan geçemedim. Şehirde yaşamasını bilmiyorlar.' dedi. Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri, kaldırımın üzerine araçlarını park eden sürücülere hatalı parktan 690 lira cezai işlem uyguladı.

  • Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü Gazze Savaşı Fotoğrafçısı Mohammed Salem'e Verildi
    18:22 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü Gazze Savaşı Fotoğrafçısı Mohammed Salem'e Verildi

    Mohammed Salem'in çektiği fotoğrafta, Gazze'deki İsrail hava saldırısında ölen beş yaşındaki yeğeninin kefene sarılı cesedine sarılan Inas Abu Maamar yer alıyor. Jüri, fotoğrafın dayanılmaz bir kayba dair tüm hissi yansıttığını belirtti. Ayrıca, diğer dallarda da savaşlar, mülteci krizleri ve iklim değişikliği gibi konulara dair fotoğrafların ödüle layık görüldüğü belirtildi.

  • AKP ve MHP Grupları, CHP Grubu'na Taziye Ziyaretinde Bulundu
    18:21 AKP ve MHP Grupları, CHP Grubu'na Taziye Ziyaretinde Bulundu

    AKP ve MHP grupları, CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulunarak, CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve heyetini kabul etti
    18:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve heyetini kabul etti

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bulundu.

  • İSKİ'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık!
    18:17 İSKİ'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık!

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Vatandaşlar, bedava su arıtma cihazı vaadiyle aranarak dolandırılmaya çalışılıyor.

  • Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    18:16 Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Genel Meclis üyelerini tebrik etti
    18:11 Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Genel Meclis üyelerini tebrik etti

    Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 Mart seçimlerinde Mahalli İdareler seçimlerinde İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeleri tebrik ederek, hizmet etmeyi temenni etti.

  • Çankırı'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
    18:09 Çankırı'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

    Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.


18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
17:37 Servet değerinde tazminat kazandı Arabistan’da paraya para demeyen Ronaldo’dan eski takımına ağır darbe Servet değerinde tazminat kazandı! Arabistan'da paraya para demeyen Ronaldo'dan eski takımına ağır darbe
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 18:24:58. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, üç kültürel mirası daha UNESCO'ya aday gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement