Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi toplandı

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TÜRKİYE Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin dünya sağlık turizmindeki konumu ve geleceğe yönelik planlamalar masaya yatırıldı.

Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver'in katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Sağlık turizmindeki son yıllarda yapılan çalışmalar, elde edilen başarılar ve gelecek planlamalarının konuşulduğu toplantıda, sektör temsilcileri de yer aldı.

'HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLAR KATMA DEĞER ÜRETMEK'

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken, uluslararası sağlık turizminin Türkiye'de geliştiğinin altını çizerek, Türkiye'nin dünya sağlık turizmi gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi amacıyla, TOBB çatısı altında yeni bir sektör meclisi kurulmasının uygun bulunduğunu söyledi. Bu kapsamda, 2021 yılında TOBB bünyesinde Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi'nin kurulduğunu belirten Ülken, "Meclis, kurulduğu 2021 yılından bugüne kadar sektörü temsil kabiliyeti ile göz doldurmuş, bölgesel toplantılarla da sahaya inmiştir. Sağlık turizmi branşlarının tamamını kapsayacak şekilde her bölgenin ihtiyaçları titizlikle tespit edilmiş, ortak konulara odaklanılmıştır. TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi, yerel ve uluslararası hastanelerimizden yaşlı ve hasta bakım merkezlerine, termal turizmden göz ve diş polikliniklerine ve estetik cerrahi merkezlerine kadar, ülkemizin uluslararası hasta payını arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Altını çizerek ifade etmek isterim ki 2021 yılından bu yana, yani Meclisimizin kuruluşundan bugüne kadar yollarımız sık sık USHAŞ ile kesişmiştir. Özellikle USHAŞ tarafından geliştirilen hasta memnuniyetini önceleyen, 'Health Türkiye' portalı, sağlık turizmi hizmeti sunan şirketlerimizin listelenmesi açısından sağlık turizmine rehberlik edecek önemli bir gelişmedir. Hedefimiz kamu ve özel sektör olarak 2028 yılına kadar 20 milyar dolarlık katma değer üretmek ve özel sektörün rekabet gücünü artıracak mevzuat düzenlemelerini zaman kaybetmeksizin hayata geçirmek olmalıdır" diye konuştu.

'KAYIT DIŞI RAKAMLAR ÇOK YÜKSEK'

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, 2023 yılında Türkiye'nin 3 milyar 100 milyon dolarlık bir sağlık turizmi geliri olduğunu, sağlık turizmi için Türkiye'ye 1 milyon 650 bin civarında ziyaretçi geldiğini belirtti. Ünver, 2024 yılı verilerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldığını hatırlatarak, "2 milyar 350 milyon dolar civarında bir gelir var. Bunun yanında Türkiye'ye 1 milyon 150 bin de misafir gelmiş. Yani 750 bin dolarlık bir kayıp var, bir önceki seneye göre de 500 bin kişi gelmemiş. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerini baz alarak söylüyorum. Bu rakamların çok daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz. Hatta bu rakamların kayıt dışını baz aldığınız zaman çok daha trajik olduğunu düşünüyorum ben. Evet, kayıt dışı rakamlar çok yüksekti ama kayıp da çok yüksek şu anda. Biz bunu yine ikili ilişkilerde, yapmış olduğumuz toplantılarda görüyoruz. Türkiye'de sağlık turizmi bir yerde mi? Evet bir yerde; ama olması gerektiği yerde değil. Dünyada rakiplerimiz var ve yeni pazarlar açılıyor. Yeni oyuncular işin içerisinde ve ülkemizin avantajlı ve dezavantajı olduğu alanlar var. Bu mevcut yönetmelikle 'Health Türkiye' platformuyla öncelikle kayıt dışını kayıt altında almayı hedefliyoruz. Kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetinin ya da sağlık turizminin var olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.