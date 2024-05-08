Türkiye, Uluslararası Tahran Kitap Fuarı\'nda yerini aldı

Güncel

İran'ın başkenti Tahran'da her yıl düzenlenen Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, aralarında 60 yabancı yayıncının olduğu 2 bin 619 yayınevi ve birçok yazarın katılımıyla açıldı.

Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde kurulan fuar alanında bu yıl "Okuyalım, İnşa Edelim" sloganıyla" 35'incisi düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı standının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kırlangıç, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye uzun yıllar bu fuarda stantlar açıyor ve Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak için gayret gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle pek çok yayınevi burada yazarlarını ve eserlerini tanıtıyorlar." dedi.

Bu yıl da Türkiye'den yayınevleri ve yazarların fuara katıldığını aktaran Kırlangıç, "Türk edebiyatını, düşünce hayatını ve kültürünü tanıtıcı eserlerini burada sergiliyorlar. Umarım bu çalışmalar, Türk kültürünün, edebiyatının ve tarihinin İran'da daha fazla tanıtılmasına ve iki ülke arasındaki irtibatı, dostluğu ve işbirliğini geliştirmesine katkı sağlar." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü TEDA Projesi

Büyükelçi Kırlangıç, Türk edebiyatına ait eserlerin dünya çapında yaygınlaşmasını sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "TEDA Projesi"nin önemine dair şunları söyledi:

"Bu fuarda TEDA Projesi'ni tanıtıyoruz. Bu proje kapsamında Türkçeden Farsçaya çevrilen eserleri burada sergiliyoruz. Yazarlarımızı da İranlı okuyucularla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da bazı yazarlarımız kitap fuarını teşrif edecekler ve standımızda edebiyatseverlerle buluşacaklar."

185 Türkçe eser Farsçaya çevrilerek İran'da okuyucularla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise Türk kültür ve edebiyatını dünyaya tanıtmak için bu tür fuarlarda Bakanlık olarak yer aldıklarını belirtti.

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın özel bir önemi olduğunu dile getiren Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Kültürün birçok alanında olduğu gibi edebiyatta da İran ile uzun süredir devam eden yakın işbirliğimiz var. Bugüne kadar İranlı yayıncıların Türkçe eserleri İran'da yayınlamaları için çok sayıda destek verdik. Bugüne kadar 218 Türkçe eserin yayınlanması için maddi destek sağladık ve bunlardan 185'i de yayınlanarak okurlarla buluştu."

Fuara katılarak Türkiye'nin standını ziyaret eden İran'ın eski Ankara Kültür Müsteşarı Ebul Hasan Halac Münferid de kültür ve edebiyatın özellikle Türkiye ve İran gibi Müslüman komşular olmak üzere ulusları birbirine yakınlaştıran en önemli araçlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye ve İran'ın ortak kültürlere sahip olduğunu belirten Münferid, "Edebiyat ve kültür, ortak değerlere sahip olan bu iki komşu ülkenin dostluğuna ve yakınlaşmasına büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın geçmiş yıllardan bu yana her zaman görkemli katılımlarla düzenlendiğini aktaran Münferid, "Bu da İran halkı ve devletinin edebiyata verdiği değeri ortaya koyuyor. Türkiye de aynı şekilde kültür, edebiyat ve şiir dostu bir ülke olarak tanınıyor." ifadelerini kullandı.

Münferid, "Bu fuar Türkiye'deki dostlarımızın buraya gelerek, son edebi çalışmalarını bizlere tanıttığı ve bizim gençlerimizin de bu sayede Türkiye'nin kültürünü tanıdığı çok önemli bir fırsattır." dedi.

25 ülkeden 60 yabancı yayıncının da olduğu ve toplam 2 bin 619 yayınevinin katıldığı Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, 18 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Fuara, Türkiye'den 8 yayınevi ile İskender Pala ve Arif Bilgin gibi yazarlar da katılarak okuyucularıyla buluşacak.