Türkiye, Filistinli Öğrencilerin Tahliyesini Görüştü

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye'deki üniversitelerden burs alan Filistinli öğrencilerin tahliye edilmesi yollarını görüştü.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Çobanoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bu bağlamda yaşanan gelişmeler ve kötüye giden insani durumun yanı sıra Türkiye'deki üniversitelerden burs alan Filistinli öğrencilerin Gazze'den tahliye edilmesi ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için bölgeden çıkışlarının kolaylaştırılması yolları ele alındı.

Türkiye'nin Filistin halkına yönelik desteğini yenileyen Çobanoğlu, Ankara'nın İsrail saldırılarını, göç ettirme politikalarını ve Filistin meselesinin tasfiye edilmesi girişimlerini reddettiğini vurguladı.

Çobanoğlu, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sistematik bir şekilde hedef alınması nedeniyle ajansa uluslararası desteğin sürmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan da Türkiye ile ikili işbirliği olanaklarının artırılmasının önemini" vurgulayarak, "en yakın zamanda siyasi görüşmelerin yapılması ve öncelikli meselelere yönelik bakanlar düzeyinde ortak komitelerin harekete geçirilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze Öğrencileri Umut Ağı Platformunun geçen şubat ayında internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde uluslararası üniversitelere kayıtlı öğrenci sayısı 1500'ü geçiyor. Bunların arasında 2023 yılının yaz tatilinde Gazze'yi ziyaret eden ancak 7 Ekim 2023'te İsrail saldırılarının başlamasıyla bölgeden ayrılamayan 90 öğrenci de bulunuyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısında kontrolü sağlamasından bu yana hastalar ve öğrencilerin de arasında olduğu Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları engellendi, binlerce insan tedavi için yurt dışına çıkma ya da eğitimine devam etme imkanından mahrum bırakıldı.