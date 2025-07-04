Türkiye, Filistinli Öğrencilerin Tahliyesini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye, Filistinli Öğrencilerin Tahliyesini Görüştü

04.07.2025 01:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Başkonsolosu Çobanoğlu, Filistin Bakanı ile Gazze'deki saldırılar ve öğrenci tahliyelerini ele aldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye'deki üniversitelerden burs alan Filistinli öğrencilerin tahliye edilmesi yollarını görüştü.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Çobanoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bu bağlamda yaşanan gelişmeler ve kötüye giden insani durumun yanı sıra Türkiye'deki üniversitelerden burs alan Filistinli öğrencilerin Gazze'den tahliye edilmesi ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için bölgeden çıkışlarının kolaylaştırılması yolları ele alındı.

Türkiye'nin Filistin halkına yönelik desteğini yenileyen Çobanoğlu, Ankara'nın İsrail saldırılarını, göç ettirme politikalarını ve Filistin meselesinin tasfiye edilmesi girişimlerini reddettiğini vurguladı.

Çobanoğlu, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sistematik bir şekilde hedef alınması nedeniyle ajansa uluslararası desteğin sürmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan da Türkiye ile ikili işbirliği olanaklarının artırılmasının önemini" vurgulayarak, "en yakın zamanda siyasi görüşmelerin yapılması ve öncelikli meselelere yönelik bakanlar düzeyinde ortak komitelerin harekete geçirilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze Öğrencileri Umut Ağı Platformunun geçen şubat ayında internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde uluslararası üniversitelere kayıtlı öğrenci sayısı 1500'ü geçiyor. Bunların arasında 2023 yılının yaz tatilinde Gazze'yi ziyaret eden ancak 7 Ekim 2023'te İsrail saldırılarının başlamasıyla bölgeden ayrılamayan 90 öğrenci de bulunuyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısında kontrolü sağlamasından bu yana hastalar ve öğrencilerin de arasında olduğu Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları engellendi, binlerce insan tedavi için yurt dışına çıkma ya da eğitimine devam etme imkanından mahrum bırakıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Göçmenler, Politika, Filistin, ramallah, Türkiye, İsrail, Güncel, Kudüs, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Filistinli Öğrencilerin Tahliyesini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’nun oğlu korkudan adını değiştirmiş Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş
Mersin’de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu 2 kişi aranıyor Mersin'de gece denize giren 3 kişiden biri boğuldu; 2 kişi aranıyor
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
MHP’li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi “Bahçeli“ olarak değiştirildi MHP'li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi "Bahçeli" olarak değiştirildi
Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerindendi Resmen iflas etti Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
15 Temmuz’un kahramanı Zekai Aksakallı’ya yeni görev 15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü Emre Belözoğlu 8 gün önce verdiği karardan geri döndü
Düşen uçağın pilotunun çocukluk hayalı yarım kaldı Düşen uçağın pilotunun çocukluk hayalı yarım kaldı
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı

23:03
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
22:22
Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek
Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş yangınında mücadele sabaha kadar sürecek
20:54
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
20:32
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
19:30
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
09:40
Orman yangınında alevlerin arasında kalan iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi
Orman yangınında alevlerin arasında kalan iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi
09:28
Survivor’dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı
09:23
Icardi dönmüyor Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
09:06
Lüks araç hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi
Lüks araç hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi
08:58
Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
Küçük çocuk yol kenarında baygın halde bulundu, ailesi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 01:47:48. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Filistinli Öğrencilerin Tahliyesini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.