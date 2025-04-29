- Türkiye ve İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı

ROMA - Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında 11 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma Temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetler Arası Zirvesi'ne başkanlık etti. Zirvenin ardından Erdoğan ve Meloni'nin huzurunda iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması töreni gerçekleştirildi. Türkiye ile İtalya arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalandı. Törende İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Anlaşma, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı; Türkiye Uzay Ajansı ile İtalya Uzay Ajansı arasında Barışçıl Amaçlı Uzay Faaliyetlerinde İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı; Kültürel Varlıklarının Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele Hakkında Mutabakat Zaptı; Müzeler Arası İşbirliği ve Arkeolojik Mirasın Tanıtımı Hakkında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Törende ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzalandı.

Ayrıca, Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokole imza konuldu.