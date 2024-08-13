Türkiye\'ye kaçak yollarla sokulan 252 papağan Gaziantep\'e getirildi

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KONGO Cumhuriyeti'nden Irak'a götürülmek üzere kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 252 jako papağanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Su kaybı yaşayıp, bitkin düşen papağanlar, karantinaya alındı.

İstanbul Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta birtakım seslerin duyulup, papağanların bulunması ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İncelemede, Kongo Cumhuriyeti'nden getirilen 252 papağanın Türkiye'ye sokulmak istendiği belirlendi. Koruma altına alınan papağanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından İstanbul'dan alındı. Papağanlar, sağlık kontrollerinin ardından karantinaya alındı. Karantina süreci biten papağanların daha sonra ziyaretçilerle buluşturulacağı belirtildi.

'KARANTİNA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, Özsöyler, "Kongo Cumhuriyeti'nde Bağdat'a götürülmek üzere İstanbul Havaalanı'na getirilen 252 papağan, kargo bölümünde ses çıkarmaları sonucu fark ediliyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde bunların kırmızı kuyruklu jako papağanı olduğu tespit ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bizimle irtibata geçtiklerinde biz de aynı gün kendi araçlarımız ve taşıma kafeslerimiz ile yola çıkarak papağanları teslim aldık. Tabii bunlar uygun koşullarda taşınmadıkları için oldukça su kaybetmişlerdi ve bitkinlikleri söz konusuydu. Hayvanat Bahçemize getirerek buradaki ilk kontrollerini ve sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Şu anda karantina süreçleri devam ediyor. Papağanlar, görevlilerimiz tarafından çok sevdikleri karpuz ve çekirdeklerle besleniyor. Buradaki karantina süreçleri bittiği zaman, ziyaretçilerimizin de göreceği uygun kafeslere alacağız" diye konuştu.

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA