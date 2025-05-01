Türkiye'yi savunmada kilit ülke olarak gören Polonya, AB'ye üyelik sürecini de destekliyor - Son Dakika
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Türkiye'yi savunmada kilit ülke olarak gören Polonya, AB'ye üyelik sürecini de destekliyor

Polonyalı siyasetçi, akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcileri, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğini sağlamada Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görmelerinin yanı sıra AB'ye üyelik konusunda da Türkiye'ye desteklerini ifade ediyorlar.

01.05.2025 09:11
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Polonyalı siyasetçi, akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcileri, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğini sağlamada Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görmelerinin yanı sıra AB'ye üyelik konusunda da Türkiye'ye desteklerini ifade ediyorlar.

AB Türkiye Delegasyonu ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği himayesinde bu ülkeye düzenlenen basın gezisi kapsamındaki toplantılarda Polonya, AB ile Türkiye arasındaki işbirlikleri, tarafların beklentileri, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Polonya-Türkiye ilişkisi ele alındı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, basın toplantısında Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini yakından izlediklerini söyledi.

Bu konuda Türkiye'ye destek verdiklerini dile getiren Radwan, "AB, ortak ararken hiçbir zaman dini bir kriter uygulamıyor. İktisadi, politik ve değerle ilgili kriterler göz önünde bulunduruluyor. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde Polonya olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama tango için iki kişi gerekli. Bu anlamda Türkiye'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor." dedi.

"Avrupa'nın önceliği güvenlik"

Polonya olarak AB Dönem Başkanlığı görevini yürüttüklerine işaret eden Radwan, "Bu dönem bizim için siyasi ve stratejik açıdan çok önemli. ' Güvenlik, Avrupa!' bizim ana sloganımız. En önemli unsur da Ukrayna'da güveni sağlamak. Diğer AB ülkeleriyle 10 yıldır savunmanın GSYH'deki payının artırılması gerektiğini vurguluyoruz. Siber ve sağlık alanında güvenlik de önceliklerimiz arasında." diye konuştu.

Türkiye'nin turizm potansiyeline de dikkati çeken Radwan, "Yaklaşık 1 milyon 800 bin vatandaşımız Türkiye'yi tatil amaçlı ziyaret ediyor. Arkeolojik miras açısından da Türkiye'nin bizim için cazip bir birikimi var. Dünyada en önemli ve en güzel olanlardan Türk mutfağı da Türkiye'yi ziyaret etmek için önemli gerekçelerden biri." ifadelerini kullandı.

Radwan, 7-8 Mayıs'ta AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın (Gymnich) Polonya'da yapılacağını, bu toplantıya Türkiye'nin katılmasını önemli gördüklerini söyledi.

"AB ve Ukrayna'nın güvenliği açısından Türkiye kilit ülke"

Uluslararası Çalışmalar Merkezi Kurucusu Janusz Reiter de Polonya'nın son 36 yıldır tarihinin en mutlu dönemini yaşarken, Rusya-Ukrayna Savaşı ile bu durumun değiştiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde olacakların merak edildiğini belirten Reiter, Avrupa'nın kendi güvenliğine daha fazla önem vereceğine ve ülkelerin savunma harcamalarını artırmaya başladığına işaret etti.

Polonyalıların AB'den çekilmek ve AB ile ihtilafa düşmek istemediğinin altını çizen Reiter, şunları kaydetti:

"Savunma konusunda 'Komşu ülkelere nasıl güvenebiliriz?' düşüncesi söz konusu. Polonya, Rusya tarafından herhangi bir şey olursa tek başına idare edemez, savunma gücü yetmez. Bu nedenle başka ülkelere de güvenmek zorunda. Savunma açısından güvenlik her zaman önceliğimiz. Bu anlamda AB ve Ukrayna'nın güvenliği açısından Türkiye kilit ülkedir."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını önemli buluyoruz"

Varşova Üniversitesi Avrupa Merkezi Direktörü Kamil Zajaczkowski de artık güvenlik işbirliğini nasıl geliştirebileceklerini konuşmaları gerektiğini belirterek, "NATO içinde Avrupa savunma politikasını inşa etmeliyiz. Burada Türkiye daha önemli hale geliyor. Çünkü tüm bu NATO üyesi ülkeler savunma alanında yeteneklerini geliştirmek için daha fazla para harcayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitenin öğretim üyelerinden Dr. Danuta Chmielowska da Polonya'nın AB üyelik sürecine değinerek, "O zamandan beri Türkiye'yi destekliyoruz. Eğer Türkiye AB'ye üye olursa çok mutlu olacağız. Türkiye dahil Orta Asya ve Kafkas ülkeleri AB'de çok önemli yer alıyor. İnanıyorum bir gün Türkiye AB'nin parçası olacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki rolü önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını da önemli buluyoruz." diye konuştu.

"Bayraktar İHA'lar hakkında şarkılar dahi yazıldı"

Polonya Dış İlişkiler Enstitüsü Analisti Artur Kacprzyk ise Türkiye'nin, NATO'nun en büyük 2. ordusuna sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, askeri potansiyeli ve Karadeniz'e erişim üzerindeki kontrolü göz önüne alındığında güvenlik için kritik bir ülke." dedi.

Enstitünün Türkiye Analisti Aleksandra Maria Spancerska da Polonya'nın Türkiye'de olumlu bir imajı olduğunun altını çizerek, "Polonya halkı Türkiye'yi, askeri alanda güçlü bir ülke olarak görüyor. Özellikle Bayraktar İHA'larıyla... Ukrayna'da Bayraktar İHA'lar hakkında bazı şarkılar dahi yazıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Savunma, Polonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'yi savunmada kilit ülke olarak gören Polonya, AB'ye üyelik sürecini de destekliyor - Son Dakika

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