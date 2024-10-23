TUSAŞ'a terör saldırısı; 4 şehit, 14 yaralı (7) - Son Dakika
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TUSAŞ'a terör saldırısı; 4 şehit, 14 yaralı (7)

TUSAŞ\'a terör saldırısı; 4 şehit, 14 yaralı (7)

4 ŞEHİT, 14 YARALICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

23.10.2024 19:20
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4 ŞEHİT, 14 YARALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

YERLİKAYA: SALDIRIYI 1'İ KADIN 2 TERÖRİST GERÇEKLEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısı gerçekleşen TUSAŞ'ın önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a bir terör saldırısı düzenlendiğini söyleyerek, "Bu saldırı duyulur duyulmaz jandarmamız, emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

'3 YARALIMIZIN DURUMU AĞIR'

Açıklamasına devam eden Bakan Yerlikaya, "Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalara diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum" diye konuştu.

Yerlikaya, terörü lanetlediklerini ifade ederek, "Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle paylaşacağız. Medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. İlk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza burada yapılan operasyon ve etkisiz hale getirilinceye kadar olan süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz hep birlikte. Milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun, ister organize suç örgütü olsun, ister şehir eşkıyası olsun durmadan duraksamadan azim ve kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, beraberliğimiz, devletimizin, milletimizin iradesi, gücü her zaman galip gelecektir" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, basın mensuplarının saldırıya ilişkin sorularına ise "Detayları paylaşacağız" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Güncel, TUSAŞ, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ'a terör saldırısı; 4 şehit, 14 yaralı (7) - Son Dakika


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