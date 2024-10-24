TUSAŞ'a terör saldırısında şehit olan taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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TUSAŞ'a terör saldırısında şehit olan taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ\'a terör saldırısında şehit olan taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit olan taksi şoförü 3 çocuk babası Murat Arslan (44), son yolculuğuna uğurlandı.

24.10.2024 15:40
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ANKARA'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit olan taksi şoförü 3 çocuk babası Murat Arslan (44), son yolculuğuna uğurlandı.

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen 2 teröristin şehit ettiği, olayda kullandıkları taksinin şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Şehit Arslan için Kahramankazan ilçesindeki evinin önünde helallik alındı. Bu sırada yakınları gözyaşlarına boğuldu. Arslan için daha sonra Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve vatandaşlar katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası şehit Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitliği'nde toprağa verildi.

'İNŞALLAH SONLARI GELECEK'

Şehit Arslan'ın kuzeni Murat Çavuş, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olduklarını da söyleyerek, "Ekmeğinde, kendi halinde, vatanını, milletini seven gariban bir arkadaşımızdı. Yolda katletmişler. Üniversite okuyan, üniversiteye bitiren ve liseye yeni başlayan 3 çocuğu vardı. 20 yıldır bu işi yapıyor. Babasıyla aynı duraktalardı. Ortaokulda, lisede beraberdik. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah sonları gelecek. Devletimize güveniyoruz. Vatan sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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