TUSAŞ şehitlerinin isimleri projelerle yaşatılacak

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayimizin güçlü kurumlarından TUSAŞ'ta görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehit düşen mühendislerimizin aziz hatırası, yürütülen üç kritik Ar-Ge projesine isimleri verilerek yaşatılacak. ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ adı verilen bu projeler, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yetkinliğini daha da ileriye taşıyacak" dedi.

SSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ar-Ge projelerini çok daha hızlı ve dinamik bir süreç ile başlatabilmek adına oluşturulan SSB Ar-Ge Panelleri ile ihtiyaç makamlarının mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan veya geleceğe yönelik ileri teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alındığı belirtildi. Açıklamada, "SSB Ar-Ge Panellerinde son ürün teslimatı içermeyen teknoloji gösterim ağırlıklı projeler için Savunma Sanayii Geniş Alan Çağrıları (SAGA) yapılmasına da karar veriliyor" denildi.

GÖRGÜN: TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ ÜÇ PROJEDE YAŞAYACAK: ZAHİDE, ATAKAN, CANBAZ

Gerçekleşen İmza Töreni kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise "Ar-Ge çalışmalarımızda, kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını önceliklendiriyoruz. Bu karar doğrultusunda emniyet ve güvenlik güçlerimizin katılımlarıyla, panel ortamı oluşturarak beraber değerlendirme ve beraber karar verme süreçlerini yürütüyoruz. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetim faaliyetlerimizde ortak aklın kullanımına, üst düzey iş birliğine ve koordinasyona özel bir önem vermekteyiz. Gerçekleştirilen bu faaliyetlere katılım sağlayan savunma sanayii şirketlerimiz, küçük işletmelerimiz, araştırma ve geliştirme kuruluşlarımız, başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarımız ve teknoparklarımız ile birlikte savunma sanayii ekosistemi gün geçtikçe daha da büyümektedir. İmzaladığımız projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesini bekliyor, bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik gücümüze hem de rekabet gücümüze katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ortaya koyduğumuz hedeflerde ve kritik teknolojilerde yüzde 100 milli savunma sanayii hedefine ulaşma yolunda Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğunun bilinciyle; kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarında tüm paydaşlara kolaylıklar diliyorum. Savunma sanayimizin güçlü kurumlarından TUSAŞ'ta görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehit düşen mühendislerimizin aziz hatırası, yürütülen üç kritik Ar-Ge projesine isimleri verilerek yaşatılacak. ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ adı verilen bu projeler, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yetkinliğini daha da ileriye taşıyacak. Bu adım, savunma sanayimizin vefa ve birlik ruhunu yansıtırken, şehitlerimizin bizlere bıraktığı emaneti en güçlü şekilde geleceğe taşıma kararlılığımızın bir göstergesi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

'YENİ PROJELER, TSK VE EMNİYET GÜÇLERİNİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA KATKI SUNACAK'

İmza Töreni kapsamında, Biyolojik Harp Maddeleri İçin Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BADE) Projesi, Yüzey Artırımlı Raman Spektroskopisi Teknolojisi Geliştirilmesi (İZ) Projesi, Yüksek Basınçlı Kütle Spektroskopisi Temelli Tespit Teknolojisi Geliştirilmesi (TORR) Projesi, Kapalı Alanda Sürü ile Tasarsız Haberleşme (KAPTAN) Projesi, Lazer Geri Yansıması ile Karıştırma Kodu Geliştirme (YANKI) Projesi, Yapay Zeka Tabanlı Bilişsel Radar Tespit Algoritmaları Geliştirilmesi (BİLRAD) Projesi, Yapay Zeka ile RF Almaçlarda Bozucu Etkileri Giderme ve Radar Yayınları Ayrıştırma (BERAY) Projesi, Müşterek Sürü Yeteneğinin Kazanılması (TORAMAN) Projesi, Derin Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Hibrit Füze Güdüm Sistemlerinin Geliştirilmesi (CANBAZ) Projesi, Yüksek Yoğunluklu Çoklu Hedef Takip Ortamları için Öğrenme Tabanlı Çok Boyutlu Atama (ATAKAN) Projesi, Akıllı İstihbarat Asistan Sistemi (KURMAY ZEKA) Projesi, Koaksiyel İHA ile Yerden Gözetleme, Tespit ve Havadan Takip Kabiliyeti Geliştirilmesi (BAYKUŞ) Projesi, Afet ve Acil Durumlar İçin Yapay Zeka Destekli Durumsal Farkındalık Sistemi (HIZIR-NET) Projesi, Termal Koruma Malzemesi (KALKAN) Projesi, Grafen Esaslı Esnek Elektrot Malzemelerin Geliştirilmesi (EGE) Projesi, Kendini Kopyalayabilen/Onarabilen Nano/Mikro Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi (ZAHİDE) Projesi, Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi, Rubidyum (Rb) Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi, Modüler Ortaklanabilir Navigasyon Sistemi (MORS) Projesi, Doppler Hız Logu Geliştirilmesi (DHL) Projesi, Sismik Akustik Canlı Tespit Cihazı Geliştirilmesi (SATES) Projesi, Deprem Erken Tespiti İçin Arama Bobini Manyetometresi ve Fluxgate Manyetometre Geliştirilmesi ve Uygulaması (DETAM) Projesi, Enkaz Görüntüleme Sistemi (EGS) Projesi sözleşmeleri imzalandı. İmzalanan yeni Ar-Ge Projeleri ile TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli, ileri teknoloji ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve ülkemiz Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunulması hedefleniyor.