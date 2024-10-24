TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
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TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Sert Tepki

TUSAŞ\'taki Terör Saldırısına Sert Tepki

İYİ Parti'li Turhan Çömez, TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısını kınadı ve güvenlik ihmalini eleştirdi.

24.10.2024 15:07
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ'deki (TUSAŞ) terör saldırısına ilişkin, "Oradaki Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerin, Türk çocuklarının nasıl katledildiği ve nasıl öldürüldüğü utanmadan, sıkılmadan güvenlik kameraları tarafından önce Türkiye'ye sonra dünyaya ilan edildi. Utanç vericidir. İlgili bakanın ve diğer sorumluların derhal bununla ilgili hesap vermesi lazım, bu asla kabul edilemez. Tabiatıyla buna karşı şiddetli eleştirimiz var. Bu ihmalin ötesinde bir ihanettir" dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. TUSAŞ'ın, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olmasına rağmen güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyleyen Çömez, "Bu teröristler Ankara'nın içerisinde, Ankara'nın semtlerinde dolaşıyorlar ve buraya kadar geliyorlar. Şimdi şurada son derece vahim bir ihmal var. Bana göre ihmalin ötesinde son derece ciddi bir durum var. Taksi buraya geldi. Arkasında öldürdükleri taksi şoförü var. Önde 2 tane terörist uzun namlulu silahları var. Burada jandarma hiçbir kimlik kontrolü yapmamış. Uzun namlulu silahlar taksinin içindeyken jandarmanın bulunduğu yerden nasıl geçtiler? O uzun namlulu silahların araba içerisinde saklanması mümkün değil, koltuğun altına koyulması mümkün değil. Çünkü görüyorsunuz ki daha sonra yine sızdırılan videolarda araba daha dururken kapı açılıyor ve silahlarla fırlıyorlar. Nasıl geçtiler buradan" ifadelerini kullandı.

'İHMALİN ÖTESİNDE İHANETTİR'

TUSAŞ çalışanlarının her birinin görevlerinin son derece önemli, mühim ve ciddi olduğunu aktaran Çömez, "Görevlilerinin o katliamda öldürülüşleri aynı kurumun kameraları tarafından bütün dünyaya ilan ediliyor. Terörün amacı nedir? Katliam yapmak, toplumun yüreğine terör yerleştirmek, korkuyu yerleştirmek ve propaganda yapmak. Bu kahrolası canilerin görüntülerini, ellerinde silahla orada çalışan pırıl pırıl gençlerimizi katlederken aynı kurumun kameraları nasıl bunları kayda alır da dünyaya servis eder. Dünya basınını takip ettim, bütün bu kamera görüntüleri vardı ve bütün dünyaya bu lanet olası örgütün propagandası yapıldı. Oradaki Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerin, Türk çocuklarının nasıl katledildiği ve nasıl öldürüldüğü utanmadan, sıkılmadan güvenlik kameraları tarafından önce Türkiye'ye sonra dünyaya ilan edildi. Utanç vericidir. İlgili bakanın ve diğer sorumluların derhal bununla ilgili hesap vermesi lazım, bu asla kabul edilemez. Tabiatıyla buna karşı şiddetli eleştirimiz var. Bu ihmalin ötesinde bir ihanettir" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜZAKERE YAPILMAZ'

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüştürüldüğünü aktaran Çömez, "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuki ve siyasi gücü yok, İmralı canisinin, o bebek katilin hukuki ve siyasi gücü var öyle mi? Bunu şiddetle reddediyoruz. Terörle müzakere yapılmaz, terörle konuşulmaz, terörle sohbet edilmez, terörle pazarlık yapılmaz. Teröriste, bir milletin iradesini tecelli ettiği yüce çatının altında, 'Gel konuş ne olursun' denmez. Dünyanın hiçbir yerinden öyle bir örnek yok. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. AKP rejiminin 22 yıldır ne yaptığının önce hesabını vermesi lazım. Bu ülkede bir terör problemi varsa neden engelleyemedin? Neden bunun önüne geçemedin? Tekrar söylüyorum, terörle pazarlık yapılmaz. O pazarlık masasına oturduğunuz zaman karşınıza başka şeyler gelecek" dedi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika

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