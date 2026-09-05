Tuzla'daki ölümlü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi - Son Dakika
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Tuzla'daki ölümlü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi

Tuzla\'daki ölümlü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi
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Tuzla'da motosiklet sürücüsü Bora Gülalp'in hayatını kaybettiği kazanın davasının ilk duruşmasında tutuklu sanık Mahmut A. tahliye edildi. Mahkeme, kusur raporlarındaki çelişki nedeniyle dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderirken duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Ceren KÜP/ İSTANBUL, – TUZLA'da motosiklet sürücüsü Bora Gülalp'in (36) minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mahmut A. (37) tahliye edildi. Mahkeme, kusur raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verirken, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Kaza, 17 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Tuzla'da Aydınlı Yolu Caddesi Menekşe Sokak kavşağında meydana geldi. Mahmut A.'nın kullandığı ticari minibüs, İçmeler yönünde sağ şeritte ilerlediği sırada, aynı yönde önünde seyreden Bora Gülalp'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Gülalp, yere düşerek hayatını kaybetti. Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, Mahmut A. Tutuklandı. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mahmut A., müşteki anne Semiha Gülalp, müşteki baba Cemil Gülalp ve taraf avukatları hazır bulundu.

'BİR ANDA DURDU, KURTARAMADIM'

Duruşmada savunma yapan Mahmut A., "Olay günü paydos etmiş evime gidiyordum. En sağ şeritteydim, arkamda bir TIR vardı. Bora Gülalp motorla önce arkamdaki TIR'ı geçip en sol şeride geçti, daha sonra orta şeride geçti. Ben birden fazla kez kendisine selektör yaptım çünkü ileride ışıklar vardı. Benim ani fren yapıp durabilme ihtimalim yoktu fakat Bora Gülalp buna rağmen seyir halinde olduğum sağ şeride geçti ve birden durdu. Direksiyonu tam sola kırdığım halde kurtaramadım çünkü bir anda durdu. Hızım çok fazla değildi, 50-55 km hızla gidiyordum. Kazadan sonra hızla araçtan indim, yanına gittiğimde yaşıyordu. 112'yi aradım olay yerine ekipler geldi. Alkol ölçümü yaptılar, ambulans gelene kadar da şahsın başında bekledim. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm aileye baş sağlığı diliyorum. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Olay yerinde aracımı bıraktım arkadaşımın aracı ile karakola gidip kendim teslim oldum. Suçsuzum tahliyemi talep ediyorum" dedi.

GÜLALP AİLESİ SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Müştekiler Cemil Gülalp ve Semiha Gülalp ise beyanlarında, "Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın savunmasının alınmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine ve adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilmesini talep etti. Savcılık ayrıca dosyanın bir bütün halinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi. Mahkeme, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanığın delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklulukta geçirdiği süre ve ölçülülük ilkesi gerekçeleriyle Mahmut A.'nın tahliyesine karar verdi.

KUSUR DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Mahkeme, dosyada bulunan raporlar arasında çelişki bulunduğunu belirterek tarafların kusur durumunun yeniden tespit edilmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.,

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi Menekşe Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Mahmut A.'nın kullandığı minibüsün Bora Gülalp'in kullandığı motosiklete arkadan çarptığı ve Gülalp'in hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, kazaya ilişkin trafik kazası tespit tutanağında Mahmut A.'nın 'yakın takip' kuralını ihlal ettiği, 26 Haziran tarihli bilirkişi raporunda ise hız, takip mesafesi ve arkadan çarpma kurallarını ihlal ederek kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, motosiklet sürücüsü Bora Gülalp'in de şerit kullanımı ve dönüş kurallarını ihlal ettiği, kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, Mahmut A. hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuzla'daki ölümlü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi - Son Dakika

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