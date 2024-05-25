TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları Başladı - Son Dakika
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TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları Başladı

TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları Başladı

Türkiye Yelken Federasyonu'nun sorumluluğunda Çeşme'de düzenlenen yarışlarda 186 sporcu mücadele ediyor.

25.05.2024 12:47  Güncelleme: 12:53
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(İZMİR)- Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)'nun sorumluluğunda bu yıl 22-26 Mayıs 2024 tarihlerinde, Çeşme Batı Yelken Kulübü tarafından ikincisi gerçekleştirilen TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları başladı.

Çeşme Ilıca'da gerçekleştirilen yarışlarda; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Muğla, Antalya'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 8-15 yaş aralığındaki 186 sporcu, yaş gruplarına göre optimist ve optimist junior kategorilerinde yarışıyor. 22 kulübün mücadele ettiği yarışta, Türkiye Hakem Federasyonu'na bağlı 16 hakem görev alıyor.

Yelken tutkunlarının vazgeçilmez adresi Çeşme

Organizasyon kapsamında günün ve serinin ilk yarışının startı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından verildi. Başkan Denizli, "Bu muhteşem etkinlik, Çeşme'nin zengin deniz kültürünü ve yelken sporundaki başarılarını bir kez daha ülkemize ve dünyaya gösterme fırsatı sunuyor. Sizlerin azmi, tutkusu ve gayreti, Çeşme'nin yelken tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmasında büyük rol oynamaktadır. Her biriniz, denizlerimizdeki rüzgarı, maviyi ve özgürlüğü en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Bu yolda verdiğiniz emekler ve elde ettiğiniz başarılar, Çeşme'mizin spor ve turizm potansiyelini daha da yükseltmektedir" dedi.

"Çeşme'mizin adını yelken tutkunlarının kalbinde bir kez daha taçlandırıyorsunuz"

Başkan Denizli, sözlerini şöyle noktaladı:

"TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları'nda mücadele eden tüm sporculara ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yelken sporuna verdiğiniz destek ve katkılarınızla, Çeşme'mizin adını yelken tutkunlarının kalbinde bir kez daha taçlandırıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyor bu muhteşem etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

2'nci TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları, 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ödül töreni ile son bulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları Başladı - Son Dakika

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