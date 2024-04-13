Hükümetin Ücretsiz Doğal Gaz Uygulaması Sona Eriyor, Yurttaşlar Tepkili

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: DURSUN ALKAYA

Hükümetin, aylık 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs'ta sona eriyor. Yurttaşlar, hem uygulamanın devam etmesini hem de doğal gaz ücretlerine indirim yapılmasını istiyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlatan bir emekli, tepkisini "Bunların hepsi hikaye. İç siyasete dönük, seni beni kandırmak için. Sadece oy avcılığı, başka bir şey yok." şeklinde dile getirdi.

Ankara'da yurttaşlar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki genel seçimlerden önce duyurduğu 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulamasının 1 Mayıs 2024'te sona erecek olmasına tepki gösterdi. Yurttaşlar, ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulamasının hem devam etmesini hem de doğal gaz ücretlerinde indirim yapılmasını istiyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar, yaşadıkları ekonomik sorunları ve beklentilerini dile getirdi.

"MİLLETİ HOR GÖRÜYORLAR, KENDİLERİ KRALLAR GİBİ YAŞIYOR"

İktidarın vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen emekli bir yurttaş, "Onların hepsi hikaye. İç siyasete dönük, seni beni kandırmak için. Sadece oy avcılığı, başka bir şey yok." diye konuştu.

Ücretsiz doğal gaz uygulamasının devam etmesi gerektiğini belirten yurttaş, "Zaten zor geçiniyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz. Ekonomik olarak çok çile çekiyoruz." dedi. AKP iktidarının 2008'de "Reform yapıyoruz" açıklamasıyla çıkardığı yasayı anımsatan emekli, "Biliyorsunuz güncelleme katsayıları yüzde 80'lerden yüzde 35'e kadar düştü. Emekli olan insanlar onların hesabına göre maaş alıyor. Maaşları katsayıya göre yaptıkları için her ay memur emeklisinin 12-13 bin lirası, işçi emeklinin ise 9-10 bin lirasını kesiyorlar. Bu kul hakkıdır, bunu yapmamaları lazım. Allah hesabını sorar." ifadelerini kullandı.

12 bin lira emekli maaşı aldığını belirten yurttaş tepkisini "Oğlum ve kızım okuyor. Zaten maaşımın 5-6 bin lirası onlara gidiyor. Bir de evin masrafları var, doğal gaz faturası var. Sosyal yönümüz hiç yok. 22 senedir simit yediriyorlar bize. Evde ne peynir var, ne zeytin var. Hiçbir şey yok. Şimdi her şey pahalı. Yıllardan beri bunlara oy verdi millet ama bunlar hala hor görüyorlar. Kendileri krallar gibi yaşıyor." şeklinde dile getirdi.

"PETROL METROL BULUYORLAR, İNŞALLAH ZAM GELMEZ"

ANKA'ya, yaşadığı sorunları anlatan bir başka emekli de ücretsiz doğal gaz uygulamasının devam etmesini ve doğal gaz fiyatında indirim yapılmasını istedi. Doğal gaza zam geleceği söylentilerini anımsatan emekli, "Emekli çoğu zaman faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bakalım petrol metrol buluyorlar. İnşallah zam gelmez" şeklinde konuştu.

25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulamasının devam etmesini isteyen bir diğer emekli "Milletimiz için iyi olur. Birçok emeklimiz var onlar için çok faydalı olur. Ekonomiden dolayı insanlar çöküntü içerisinde" diye konuştu.

"DOĞAL GAZ İNDİRİMİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

4 kişilik ailesi olan Başkentli yurttaş "Vatandaş olarak doğal gaz indiriminin devam etmesini, uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

Uygulamanın uzatılmasını isteyen bir diğer yurttaş da "Madem çıktıysa, ülkemizin yararınaysa devam etmesini isteriz." dedi. Doğal gaza zam geleceği söylentileriyle ilgili de "Zam yapılmazsa iyi olur çünkü enflasyon bayağı yüksek. ya enflasyonu düşürecekler ya da hiçbir şeye zam yapmayacaklar." ifadelerini kullandı.

UYGULAMA 1 MAYIS 2023'TE BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 20 Nisan 2023'te Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." açıklaması yapmıştı.

1 Mayıs 2023'te yayımlanan kararname ile konutların yanı sıra ibadethane ve cemevi abonelerinin de bu durumdan faydalanması sağlanmıştı. Bu kapsamda 19,7 milyon abone Nisan 2023'te doğal gaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullandı.