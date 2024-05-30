Uğur Mumcu Davası: Mahkeme İran ile ortak araştırma komisyonu kurulup kurulmadığını öğrenmek istiyor - Son Dakika
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Uğur Mumcu Davası: Mahkeme İran ile ortak araştırma komisyonu kurulup kurulmadığını öğrenmek istiyor

Uğur Mumcu Davası: Mahkeme İran ile ortak araştırma komisyonu kurulup kurulmadığını öğrenmek istiyor

Uğur Mumcu suikastı sanığı Oğuz Demir'in yargılandığı davada, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarına İran ile ortak bir araştırma komisyonu kurulup kurulmadığını öğrenmek için yazı yazılmasını istedi. Mahkeme ayrıca İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın dinlenilmesi talebini belgeler incelendikten sonra karara bağlayacağını belirtti. Bir sonraki duruşma 16 Ocak'ta yapılacak.

30.05.2024 12:15
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu suikastı sanıklarından Oğuz Demir'in yargılandığı davanın duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin o dönem İran ile ortak bir araştırma bir komisyon kurulup kurulmadığının öğrenilmesine ilişkin yazı yazılmasını istedi. Mahkeme dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın dinlenilmesi talebinin ise dosyaya girecek belgelerin incelenmesinin ardından karar verileceğini belirtti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmay, Mumcu ailesinin avukatları Yalçın Akbal ve İlhan Cihaner katıldı.

Avukat Akbal, sanık Oğuz Demir'in İran'da olduğu konusunda istihbari bilgi bulunduğunu bir ara Çeçenistan'da görüldüğü, bu süreçte çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığı yönünde bilginin olduğunu bildirdi. Avukat İlhan Cinaner de dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in olayın aydınlatılması için yardım istediğine dair bilgiler olduğunu belirtti ve "Bu çerçevede İran İslam Devleti ile iş birliği anlaşması çerçevesinde adli yardım istenebilir. İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili komisyon kurulup kurulmadığının öğrenilmesini ve kurulduysa konuya dair belgeleri istiyoruz. Böyle bir komisyon kurulduğu anlaşılıyor ve buna dair evrakların dosyaya girmesini istiyoruz. Mehmet Ağar'ın da dinlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Avukat Akbal da "Sanığın İran'da olduğu ve ailesini de İran'a götürdüğüne dair bilgiler var. Giriş çıkış kayıtları istenebilir. Sanığın İran'da ise iade edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Bir sonraki duruşma 16 Ocak'ta

Mahkeme, Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na o dönem İran ile ortak bir araştırma komisyonunun kurulup kurulmadığının öğrenilmesini, kurulduysa buna dair belgelerin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü hakkında yakalama kararı düzenlenen Oğuz Demir'in ailesinin yurt dışına çıkıp çıkmadığının öğrenilmesini ve çıktıysa buna dair belgelerin istenmesine karar verdi.

Mahkeme, dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın dinlenilmesi talebinin ise dosyaya girecek belgelerin incelenmesinin ardından karar verileceğini belirtti. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 16 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uğur Mumcu Davası: Mahkeme İran ile ortak araştırma komisyonu kurulup kurulmadığını öğrenmek istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uğur Mumcu Davası: Mahkeme İran ile ortak araştırma komisyonu kurulup kurulmadığını öğrenmek istiyor - Son Dakika
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