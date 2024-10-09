Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, ikinci Barış Zirvesi'ne Rusya'nın da katılmasını istiyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, ikinci Barış Zirvesi'ne Rusya'nın da katılmasını istiyor

Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi, ikinci Barış Zirvesi\'ne Rusya\'nın da katılmasını istiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ikinci Barış Zirvesi'nin planlandığını hatırlatarak "Bu sefer Rusya'nın da katılmasını istiyoruz.

09.10.2024 14:16
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ikinci Barış Zirvesi'nin planlandığını hatırlatarak "Bu sefer Rusya'nın da katılmasını istiyoruz." dedi.

Bodnar ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Ankara'da basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Pokrovsk bölgesine odaklandığını ve ilerlemeyi sürdürdüğünü belirterek Ukrayna'nın bazı yerleşim yerlerini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Ukrayna'nın çok az miktarda toprağının Rusya tarafından işgal edildiğini aktaran Bodnar, "günde ortalama 800 ila 2 bin 200 Rus askerinin Ukrayna ile çatışmalarda hayatını kaybettiğini" iddia etti.

Bodnar, Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılarla bazı "yerleşim yerlerini kurtardığını" söyleyerek "Biz yabancı toprakları istemiyoruz fakat savaş alanı sadece Ukrayna olmamalı." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında düzenlenen uluslararası zirvelere değinen Bodnar, bu etkinliklerde enerji ve güvenlik konularının ele alındığını belirtti.

İkinci Barış Zirvesi

Bodnar, ikinci Barış Zirvesi'nin yapılmasının planlandığına işaret ederek "Bu sefer Rusya'nın da katılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zirvenin en önemli amaçlarından birinin Ukrayna için adaletli barışın sağlanması olduğunu kaydeden Bodnar, uluslararası toplumun bu konudaki yönlendirmesine başvurulacağını anımsatarak görüşmelerin üçüncü taraflar üzerinden yapılabileceğini kaydetti.

Bodnar, Türkiye'nin tecrübeli bir arabulucu olarak katkılarının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdiğini anımsatan Bodnar, bundan ötürü minnettarlık duyduklarını söyledi.

Bodnar, Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde görüştüğüne dikkati çekerek iki ülke arasında görüşülen en önemli konulardan birinin Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda işbirliği yapılması olduğunu vurguladı.

Ahmetov kardeşler

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal de Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesinin ardından orada kalarak Kırım Tatarlarını temsil ettiğini anlattı.

Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince gaz şebekesini sabote ettiği iddiasıyla tutuklandığını ve 17 sene hapis cezasına mahkum edildiğini belirterek birçok insanın Rus cezaevlerinde zorluklarla karşılaştığını kaydetti.

Asan ve Aziz Ahmetov'un halen cezaevinde olduğuna işaret eden Celal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahmetov kardeşlerin serbest bırakılması çağrısı yaptığını hatırlattı.

Celal, Kırım'da resmi olarak 220 siyasi mahkumun bulunduğunu belirterek bunların 132'sinin Kırım Tatarı olduğunun altını çizdi.

Rusya'daki Kırım Tatarı "siyasi mahkumların" suçsuz olduğunu ve kendi topraklarının ilhakına karşı çıktığını söyleyen Celal, hiçbir zaman Rus hükümetini devirme amacı gütmediklerini, herkesin serbestçe yaşamasını istediklerini vurguladı. Celal, "siyasi mahkum" olan bir Kırım Tatarı'nın intihar ettiğini aktararak Kırım Tatarlarına karşı baskıların, Kırım özgürlüğüne kavuşmadan bitmeyeceğini vurguladı.

Celal, serbest bırakıldıktan sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek görüştüğü birçok Türk yetkiliye "Kırım'daki gerçek durumu" anlattığını bildirdi.

Türkiye'yi kendilerine yakın gördüklerini ve desteğinin devam edeceğini beklediklerini söyleyen Celal, "Karadeniz bölgesinde Türkiye için Ukrayna'dan daha iyi partner olmadığından eminiz. Karadeniz bölgesinde Rusya'nın güçlenmesinin ve Ukrayna'nın topraklarını işgal ederek güçlenmesinin Türkiye'ye hiçbir faydası olmaz" dedi.

Celal, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettikten sonra bölgenin demografisini değiştirdiğine işaret ederek "(Rusya) İşgalden sonraki dönem içinde 800 binden 1 milyona kadar vatandaşını Kırım'a taşınmaya zorladı. Ayrıca Kırım'a taşınan herkesi Rus vatandaşlığı almaya da zorladı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, ikinci Barış Zirvesi'ne Rusya'nın da katılmasını istiyor - Son Dakika

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