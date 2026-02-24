Ukrayna Savaşı'nın 4. Yılı İçin Anma Töreni - Son Dakika
Ukrayna Savaşı'nın 4. Yılı İçin Anma Töreni

Ukrayna Savaşı\'nın 4. Yılı İçin Anma Töreni
24.02.2026 13:43
Ukrayna, savaşın 4. yıl dönümünde Ankara'da anma töreni düzenledi, uluslararası destek vurgulandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'in ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı münasebetiyle düzenlenen anma törenine üst düzey yetkililer, Ankara'daki yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Tören, Ukrayna milli marşının okunması ve bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.

Büyükelçi Celal, 4 yıl önce Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında dünyanın yaşananları endişeyle izlediğini belirterek bu süreçte Ukraynalıların birlik içinde kaldığını, büyük bir cesaret gösterdiğini ve Ukrayna ordusu ile savunma sanayisinin de güçlendiğini söyledi.

Bu savaşın yalnızca Ukrayna'ya karşı olmadığını belirten Celal, "Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayanan tüm uluslararası düzene bir meydan okuma." değerlendirmesini yaptı.

Nariman Celal, "saldırganlığı toprak tavizleriyle ödüllendiren herhangi bir anlaşmanın" tüm dünya için tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini dile getirdi.

"Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor"

Türkiye ile stratejik ortaklığa çok değer verdiklerini vurgulayan Celal, "Türkiye, mütemadiyen Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor, arabulucu olarak önemli bir rol oynuyor, esir değişimlerine ve insani girişimlere katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Celal, Türkiye'ye diplomatik girişimleri için teşekkür ederek 2025'te İstanbul'da 3. tur müzakerelerinin düzenlendiğini ve bu sayede 2 binden fazla Ukrayna vatandaşının dönüşünün hızlandığını anımsattı.

Türkiye'nin dayanışmasına minnettar olduklarının altını çizen Celal, Türkiye'nin "Karadeniz bölgesinin gelecekteki güvenlik mimarisinin şekillenmesindeki önemli rolüne" atıfta bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Ukrayna'ya destekleri için tüm uluslararası ortaklara da teşekkür etti.

G7 için en önemli öncelik Ukrayna'ya destek

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmaların hala devam ettiğini belirterek on binlerce evin yok olduğuna ve yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğine ya da yaralandığına işaret etti.

Dumont, Fransa'nın bu yıl başkanlığını yürüttüğü G7 için Ukrayna'ya desteğin en önemli öncelik olduğunu söyleyerek bu kapsamda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözülmesine yönelik çalışma ve Ukrayna'yı ve halkını desteklemeyi sürdürme hedefleri olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'ya G7 desteğinin, Avrupa Birliği'nin (AB) ve Türkiye'nin öncü rol oynadığı Gönüllüler Koalisyonunun çoklu girişimlerinin tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirten Dumont, bu kapsamda 23 Ocak'ta G7+ Koordinasyon Grubunun Ukrayna enerji sistemine sağlanan acil desteği güçlendirmek için eyleme geçtiğini ve 700 milyon avro ek fon imkanının sağlandığını anlattı.

Isabelle Dumont, G7 ortaklarının Ukrayna'yı desteklemeye ve sağlam güvenlik garantileri, adalet ve özgürlüğün hakim olduğu adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalara tamamen bağlı olduklarını vurguladı.

"Ukrayna, adil ve kalıcı barışa hazır olduğunu gösteriyor"

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas da Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılına girerken artık 2026'da sona ermesi gerektiğini söyleyerek "Ukrayna'dan daha çok barış isteyen kimse olmadığını hepimiz biliyoruz ancak saldırganın yatıştırılması bir seçenek değil. Bir saldırganlık ödüllendirilmemeli." dedi.

Vilcinskas, barışın sadece "savaşın olmadığı hal" anlamına gelmediğine ve gelecekte savaşı imkansız hale getirecek bir çözüm olduğuna dikkati çekerek Ukrayna'nın, adil ve kalıcı bir barışa hazır ve kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti.

AB'nin tamamen Ukrayna'yı desteklediğine ve ABD öncülüğündeki barış girişimlerine katkı sağladığına değinen Vilcinskas, bu savaşın nasıl sona ereceğinin dünyanın geleceği değiştireceğini savundu.

Jurgis Vilcinskas barışın kalıcı, güvenilir ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiğinin altını çizerek AB'nin bu nedenle Ukrayna'yı ve halkını destekleyeceğini, rehabilitasyon ve yeniden inşa sürecine de gerektiği süre boyunca katkı sağlayacağını ifade etti.

Tören kapsamında, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kronolojik olarak anlatan bir sergi de düzenlendi.

Kaynak: AA

