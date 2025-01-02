Ukraynalı Anne, Oğluna Türk Vatandaşlığı İçin Hukuki Mücadele Başlattı - Son Dakika
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Ukraynalı Anne, Oğluna Türk Vatandaşlığı İçin Hukuki Mücadele Başlattı

Ukraynalı Anne, Oğluna Türk Vatandaşlığı İçin Hukuki Mücadele Başlattı

Ukrayna'dan Türkiye'ye taşınan Renata B., dini nikahla yaşadığı Türk vatandaşı Hüseyin T.'den olan oğlu Ali B. için Türk vatandaşlığı almak amacıyla babalık davası açtı. Ali, babası tarafından resmi olarak tanınmadığı için pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Renata B., sürecin hızlanmasını talep ediyor.

02.01.2025 14:22  Güncelleme: 14:28
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UKRAYNALI Renata B. (46), dini nikahla yaşadığı Türk vatandaşı Hüseyin T.'den (60) olan oğlu Ali B.'ye (12) Türkiye'de vatandaşlık alabilmek için hukuki mücadele başlattı.

Ukrayna'da Renata B., 2010 yılında tanıştığı Hüseyin T.'den hamile kaldı. Çift, evlenmeye karar verirken, bu süreçte yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı. Renata B., 2012 yılında hastanede dünyaya getirdiği çocuğuna Ali ismini verdi. Ali, annesinin soyadını aldı. Ardından Türkiye'ye taşınan Renata B., burada başka bir Türk vatandaşı ile evlenip vatandaşlık aldı. Bir süre sonra çift ayrıldı. Ankara'da yaşayan ancak yurt dışında olan babası tarafından resmi olarak tanınmayan Ali, Türkiye'de çıkarılan ikamet izniyle zorunlu eğitimden yararlanabilirken, ücretsiz sağlık hizmeti ve diğer vatandaşlık hizmetlerinden faydalanamıyor.

BABALIK DAVASI AÇTI

Renata B., 12 yaşındaki oğluna vatandaşlık almak için hukuki mücadele başlattı. Renata B., geçen yıl oğlu Ali'ye atanan kayyım aracılığıyla Hüseyin T.'ye Ankara Batı Adliye Mahkemesi'nde 'babalık davası' açtı. Dava dilekçesinde baba Hüseyin T.'nin Ali için muvafakatname verdiği belirtildi. Dilekçede, müvekkil ile davalı arasında soy bağı kurulamadığı, çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini anne ve çocuğun isteyebileceği belirtildi. Soy bağı kurulduktan sonra Ali için Türk vatandaşlığı kimlik başvurusu yapılacağı belirtildi. Ankara'da gündelik işlerde çalışan Renata B., Ben çocuğumla Türkiye'ye taşındım. Her yıl ikamet iznini uzatıyordum ama bu yıl maalesef uzatma olmadı. Çocuğun babasına ulaşamadığımız için biz mağdur olduk. Çünkü ne Türk vatandaşlığı alabiliyor ne de uzatma yapabiliyor. Çok sıkıntı çekiyoruz. Devlet hastanelerine gidemiyoruz. Çünkü ücretli oluyor. Sadece sağlık ocağına gidebiliyoruz. Hastalanmaması için onu daha fazla koruyorum. Çocuğum şu an ortaokulda. Okul bittikten sonra eğitime nasıl devam edecek bilmiyorum. Çocuk için nafaka almıyorum. Hem çocuğun ihtiyaçları hem de mahkeme masrafları çok oluyor. Babasına ulaşamıyoruz. Ben Türk vatandaşıyım. Çocuğun babası da Türk vatandaşı. Çocuğa Türk kimliği istiyorum. Çocuğumun ileride mağdur olmasını istemiyorum ifadelerini kullandı.

'TÜRK KİMLİĞİ VERİLMELİ'

Avukat İrem Toklucu ise Ali'nin babası tarafından Türkiye'de resmi olarak tanınmadığını belirterek, Müvekkilim öncelikle Ukrayna vatandaşıydı. Çocuğun babası kendisini Ukrayna'da tanıdı ancak ülkemizde resmi olarak tanımamaktadır. Yasalarımızın değişmiş olması sebebiyle çocuğa ikamet izni alamıyoruz. Türk vatandaşı anne ve babadan doğan çocuk, Türk olmasına rağmen baba çocuğu tanımamakta ve biz babaya ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımızdan dolayı da çocuğun şu anda bir Türk kimliği bulunmamaktadır. Hastane, sağlık ve benzeri hizmetlerden Ali faydalanamıyor ve bu durum çok ciddi mağduriyetlere sebep olmakta. Lise döneminde de bu çocuğun eğitimine devam edebilmesi, sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için Türk kimliğinin kendisine bir an önce ivedilikle verilmesi gerekmektedir diye konuştu.

Haber-Kamera Aybala MELEK- Ali Eren İĞDEANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ukraynalı Anne, Oğluna Türk Vatandaşlığı İçin Hukuki Mücadele Başlattı - Son Dakika

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