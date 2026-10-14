Ulaş Karasu, Halk TV\'ye kayyım atanmasını korku ve vesayet düzeni diye niteledi

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Bu, hukuk devletinin değil, korku ve vesayet düzeninin açık bir fotoğrafıdır. Milletin iradesine, özgür basına ve gazetecilere çökenler bilsin: Korkuyla ülke yönetilmez. Halk TV'nin, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin yanındayız" dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti televizyona polis baskını, ardından kayyım. Bu, hukuk devletinin değil, korku ve vesayet düzeninin açık bir fotoğrafıdır. Milletin iradesine, özgür basına ve gazetecilere çökenler bilsin: Korkuyla ülke yönetilmez. Halk TV'nin, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin yanındayız. Bu kara düzen mutlaka değişecek, halk kazanacak."