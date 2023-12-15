Ulaştırma Bakanı: Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin prestij projelerinden biri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi incelemesinde konuştu. Bakan Uraloğu, "Hiç şüphesiz ülkemizin ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden biri Kuzey Marmara Otoyolu'dur'" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi incelemesinde konuştu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemine dikkat çeken Uraloğlu, projenin toplam uzunluğunun 443 kilometreye ulaştığını aktardı.

ÜLKEMİZİN ULAŞIM ALANINDAKİ EN ÖNEMLİ PRESTİJ PROJELERİNDEN BİRİ KUZEY MARMARA OTOYOLU'DUR

Uraloğlu, "Hiç şüphesiz ülkemizin ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden biri Kuzey Marmara Otoyolu'dur. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizde altyapı yatırımları alanında kamu-özel işbirliği modeli ile yapılan ve işletilen en büyük projelerden biridir. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un batısında Kınalı mevkiinden başlayarak; İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli karayolu yatırımlarındandır." dedi.

"NAKKAŞ-BAŞAKŞEHİR KESİMİYLE PROJEMİZİN TOPLAM UZUNLUĞU 443 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Uraloğlu, "Bu projemizi ilk başta Kınalı-Odayeri, Odayeri-Paşaköy ve Kurtköy-Akyazı olarak üç ana bölüm ve yedi kesim halinde 398 kilometre uzunluğunda tasarlamıştık. ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere ilk tasarlanan 398 kilometrenin tamamını önceki yıllarda trafiğe açtık. Ancak her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları da artıyor. Bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Nakkaş-Başakşehir kesimini de dahil ettik ve 30 Haziran 2020 tarihinde ihale ettik. 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle projemizin toplam uzunluğu 443 kilometreye ulaştı" diye konuştu.

"AKKAŞ-BAŞAKŞEHİR KESİMİNİN EN ÖNEMLİ YAPISI KANAL İSTANBUL SAZLIDERE KÖPRÜSÜ'DÜR"

Bakan Uraloğlu, "Nakkaş-Başakşehir kesiminin en önemli yapısı kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'dür. Ülkemizin en önemli atılımlarından biri olan Kanal İstanbul kapsamında yapılan ilk köprü olma özelliğine de sahiptir. Köprü, 4 şeritli ve 46 metre tabliye genişliği olacak şekilde tasarlanmıştır. 440 metre orta açıklık ve 210 metre yan açıklıklı olan köprümüz, 196 metre yüksekliğinde iki adet elmas geometrisinde pilona sahiptir. 136 adet eğik askı halatı ve bunların ankre olacağı 272 adet ankraj bulunacaktır. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam 860 metre uzunluğundaki köprümüz, yaklaşım viyadükleriyle beraber bin 618 metrelik bir uzunluğa sahip olacaktır. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayacak olan viyadük, bölge insanının sosyal ve kültürel faaliyetlerine engel oluşturmamak adına itme-sürme yapım yöntemiyle inşa edilecektir. Proje bünyesindeki 7 adet viyadüğün toplam uzunluğu da çift yönde 6 bin 782 metre olacaktır. Şu anda Kanal İstanbul Sazlıdere Geçiş Köprüsü'nün 196 metre olan pilon imalatlarında; hem doğu hem de batı pilonlar 48,5 metre yüksekliğe kadar tamamlanmış ve 10 bin 358 m3 beton kullanılmıştır " sözlerini kullandı.

KANAL İSTANBUL VİZYON PROJESİDİR

Uraloğlu, "Burada yeri gelmişken kısaca Kanal İstanbul projemizi de değinmek istiyorum. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal İstanbul ile birlikte hayata geçecek İstanbul limanı, airport city, teknoloji vadisi, akıllı şehirler ve lojistik üsler ile dünyanın yeni lojistik üssü İstanbul olacaktır. Şu anda Kanal İstanbul güzergahındaki yeraltı sularının ve orman alanlarının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar belirlenen koridorda hassas bir şekilde devam etmektedir. Ormanların, yeraltı sularının ve temiz su havzalarının etkileşimleri detaylı bir şekilde haritalandırılarak, gerekli önlemler alınmıştır." şeklinde konuştu.