Ulu Önder Atatürk, İzmir’de saygı ve özlemle anıldı

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.

İzmir Valiliği himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88.yıl dönümünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından "Atatürk Aramızda" adlı oratoryo sahnelendi. Vali Elban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, tören kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk resimlerinden oluşan sergiyi gezdi. Törene Ege Ordusu Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda İzmirli de katıldı.

"HİÇBİR LİDER BU KADAR SEVGİYLE ANILMAMIŞTIR"

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Süleyman Elban şunları söyledi:

"Bugün çok özel ve çok farklı bir lideri anmak için toplandık. Ebediyete uğurlayalı 88 yıl geçmiş olmasına rağmen dünyada hiçbir lider bu kadar sevgiyle, bu kadar hayranlıkla ve bu kadar muhabbetle anılmamıştır. Her adı geçtiğinde milletin içi bu kadar cız etmemiştir. Onu dünyada bilinen liderlerden ayıran çok farklı özellikler var. Biz çok özel ve farklı bir liderden bahsediyoruz.

Bugün bile birçok sivil yöneticinin erişemediği bir barış elçisi olan, barış ruhu olan, hayatının önceliğinde barış olan bir liderdi. Gerçek savaşın cehalete karşı yapılması gerektiğine, iktisadi kalkınmayla yapılması gerektiğine inanan bir liderdi.

Hem askeri kişiliği vardı, hem sivil yöneticiliği. Sanata, edebiyata, spora düşkündü. O günün şartlarında insanlar kendi köyleri, şehirleri dışında nasıl bir hayatın olduğunu bilmezken medeni dünyadaki tüm kültürleri anlamış, bilmiş, özümsemiş bir lider. Bunu iddia ve gururla söylüyoruz ki o gün için çağının birkaç yüzyıl ilerisinde vizyonu olan, anlayışı olan, öngörüsü olan lider.

88 yıl önce ebediyete intikal etti ama bizim yüreğimizde, ruhumuzda yaşıyor. Onun gösterdiği hedeflere gitmek için yorulmadan, yılmadan çalışıyoruz. Onun kurduğu Cumhuriyet'e ve onun kazanımlarına sımsıkı sarılıyoruz. Güzel Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun."