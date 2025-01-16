Uludağ\'da JAK Timi 7/24 Görevde

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da görevli Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, yerli ve yabancı turistlerin rahat tatil geçirebilmeleri için kayaklı ve motorize ekipleriyle gece gündüz görev yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra JAK timleri de kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da huzuru ve güvenliği sağlamak için hazır bekliyor.

Uludağ'da konuşlanan ve her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen JAK timi, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde kurulduğu 1998'den bu yana her yıl çok sayıda olaya müdahale ediyor.

Tim, yaralanma, kaybolma, telesiyejde ve arazide mahsur kalma gibi olumsuzluklara karşı 1800 metre rakımlı Oteller Bölgesi ile zirveye yakın alanlarda teyakkuzda bekliyor.

Sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava ve zorlu arazi koşullarında kar motoru ve arazi araçlarını kullanan ekipler, arama kurtarma, ilk yardım, tahliye ve asayiş görevlerini yerine getiriyor.

Yarıyıl tatilinde binlerce tatilcinin beklenildiği Uludağ'da, asayiş ve trafik önlemleri alınırken, JAK ekipleri de belli aralıklarla arama kurtarma tatbikatları düzenliyor.

Senaryo gereği yaralı turist kurtarıldı

AA ekiplerince görüntülenen tatbikat kapsamında, bir turistin senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaza yaptığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

Kar motorlarıyla kısa sürede turistin bulunduğu noktaya giden ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı bulunduğu yerden alıp, kar motorundaki sedyeyle Oteller Bölgesi'ne getirdi.

Ekiplerin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Yasin Demirkan, Bursa'da JAK timlerinin 27 yıldır görev yaptığını söyledi.

Farklı arazi koşullarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirkan, Uludağ bölgesi olmak üzere sorumluluk sahasında meydana gelen kaybolma, mahsur kalma, deprem, sel su baskını, toprak kayması gibi afetlerde arama kurtarma görevlerini icra ettiklerini vurguladı.

Demirkan, bölgelerindeki görevleri hakkında bilgi vererek, "JAK timleri, kaybolma, mahsur kalma, düşmeye bağlı yaralanma olaylarında arama kurtarmanın yanı sıra dağcılık ve tırmanış faaliyetleri icra eden sporcuların teçhizat ve donanımlarının uygunluğunu kontrol ederek faaliyetleri süresince takibini yapmaktadır." dedi.

Geçen yıl 835 olaya müdahale edildi

Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre göreve hazır beklediklerini dile getiren Demirkan, "Timlerimiz Uludağ bölgesinde 2024 yılı içerisinde 835, kuruluş tarihinden günümüze kadar ise toplam 17 bin düşme, yaralanma ve mahsur kalma olayına müdahale etmiştir." diye konuştu.

Demirkan, acil durumlarda olaya müdahale etme aşamalarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"İhbarın alınmasının ardından ihbarcı ile irtibat kurularak yaralının durumu ve konumu hakkında bilgi alınmaktadır. Bu esnada olayın özelliğine göre diğer birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır. Meydana gelen olayın özelliğine uygun malzeme ve teçhizat seçimi yapılıp, mevcut durum, mevsim ve hava şartları, yol durumu ve lojistik destek ihtiyacı değerlendirilerek planlama ve gerekli koordinasyon sağlanır. Yapılan hazırlıkların ardından göreve çıkış, intikal, kazazedeye ilk müdahale, tahliye planı ve kazazedenin güvenli bölgeye tahliyesi gerçekleştirilir."

Yasin Demirkan, görev verildiği takdirde Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova illerindeki olaylara da en kısa sürede müdahale için hareket ettiklerini sözlerine ekledi.