Uludağ\'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için bir süre önce kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otelde 2 kişinin hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

OTELİN İÇİNDE KONTROLLER YAPILIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kentimizde, Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, bugün (27 Mart 2025 Perşembe) sabah saatlerinde çıkan yangına, 05.29'da birimlerimize ulaşan ihbar üzerine, İtfaiye Daire Başkanlığımız, 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale etmiştir. Jandarma ve AFAD birimleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, ilk belirlemelere göre 2 can kaybının ve 3 yaralının olduğu yangının soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan itfaiye ve sağlık ekiplerinin alevlerin yükseldiği oteldeki yangına yönelik müdahalesi sürüyor.

BİNADA 12 KİŞİ VARDI

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

OTELDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Kervansaray Otel yönetimi yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu cümlelere yer verildi; "Bursa Uludağ'daki kapalı olan Kervansaray Otel'imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır.

"KAMUOYU HIZLI ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLECEKTİR"

17 Mart'ta Jandarma'ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."