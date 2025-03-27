Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

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Uludağ'da bir süre önce turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangında 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Otelde yapılan açıklamada işletmenin 17 Mart itibarıyla kapatıldığının jandarmaya bildirildiği ifade edildi.

27.03.2025 07:17  Güncelleme: 07:33
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Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için bir süre önce kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otelde 2 kişinin hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

OTELİN İÇİNDE KONTROLLER YAPILIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kentimizde, Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, bugün (27 Mart 2025 Perşembe) sabah saatlerinde çıkan yangına, 05.29'da birimlerimize ulaşan ihbar üzerine, İtfaiye Daire Başkanlığımız, 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale etmiştir. Jandarma ve AFAD birimleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, ilk belirlemelere göre 2 can kaybının ve 3 yaralının olduğu yangının soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Uludağ'da otel yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan itfaiye ve sağlık ekiplerinin alevlerin yükseldiği oteldeki yangına yönelik müdahalesi sürüyor.

Uludağ'da otel yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

BİNADA 12 KİŞİ VARDI

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Uludağ'da otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Uludağ'da otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

OTELDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Kervansaray Otel yönetimi yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu cümlelere yer verildi; "Bursa Uludağ'daki kapalı olan Kervansaray Otel'imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır.

"KAMUOYU HIZLI ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLECEKTİR"

17 Mart'ta Jandarma'ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Uludağ\'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Mustafa Bozbey, Erol Ayyıldız, Kervansaray, İtfaiye, Turizm, Uludağ, Güncel, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Afyonlu:
    yönetim yok istifa eden yok devam edin böyle yakında ülkeyi yakarlar böyle giderse 120 45 Yanıtla
  • 768107:
    87 kisinin diri diri oldugu yanginda bakanliktan tek tutuklama yok yazik 110 19 Yanıtla
  • Diyego Can:
    hükümet istifa 63 21 Yanıtla
  • Hanifi Ayhan:
    87 kişi öldü Bolu'da otel yangınında bakanlara dokunmadılar suçu belediyeye yıkmak istediler ellerinde kaldı Uludağ'da aynısını yaparlar önce suçlu belediye derler 51 15 Yanıtla
  • Hakkı bulut:
    gündemi değiştirme cabaları 41 13 Yanıtla
  • kar1bela2:
    ALLAH'TAN kapatılmış yoksa yine birsürü cenaze çıkardı 46 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    turizm bakanından yine ses yok 33 5 Yanıtla
  • ihsan null:
    bu kayak merkezlerinde neden itfaiye yok 29 4 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    kapatılan otelde yangın biri güzel delilleri yokediyor. 25 5 Yanıtla
  • 768107:
    ulke yansa sorumlu olmayacaklar niye varsinizki 28 2 Yanıtla
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