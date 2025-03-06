Ulusal Basın Mensupları ile Stk Temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Projelerini İnceledi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı" kapsamında kente gelen ulusal basın mensupları ile sivil toplum temsilcileri, sosyal politikalar alanında hayata geçirilen hizmetlerini yerinde inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı" kapsamında kente gelen ulusal basın mensupları ile STK temsilcileri hayata geçirilen hizmetleri gezdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte oluşturulan "Mersin Modeli" çalışmaları misafirlerin beğenisini topladı.

Sosyal hizmetler alanındaki çalışmalara tam not

İlk olarak sahilde yer alan Adres Okuma Salonu'ndan geziye başlayan ekip, Mersin Sosyal Politikalar Ofisi yetkilileri eşliğinde bir sosyal politikalar turu gerçekleştirdi ve merkezleri ziyaret etti. Merkezde görev yapan personelden ve yetkililerden detaylı bilgiler alan ziyaretçiler, Mersin'de sosyal hizmetler alanındaki çalışmalara olumlu not verdi.

Uygulamalar ziyaretçilere anlatıldı

Ardından Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi'nde yer alan Mersin Sosyal Politikalar Ofisi'ni de ziyaret eden misafirler, burada da Mersin Büyükşehir tarafından hayata geçirilen hizmetleri dinleme fırsatı buldu. Ofiste, sosyal hizmetlerden eğitime, sağlıktan hayvanlara, kültür sanattan özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlere, tarımsal hizmetlerden kadınlar için yapılan çalışmalara kadar pek çok uygulama ziyaretçilere anlatıldı.

Sonrasında Tırmıl MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'ne geçen ziyaretçiler, burada hem kaynak yapmayı hem demir kesmeyi deneyimledi. Buradan da Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geçen ziyaretçiler, merkezde yer alan atölyeleri ve uygulama alanlarını gezip, bilgiler aldı. Bilgisayar, mutfak, seramik ve tekstil atölyelerinin yanı sıra, Mola Evi ve Uygulama Evi hakkında da bilgiler edinen ziyaretçiler, Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezi'ni de gezdi.

Daha sonrasında ise Mersin Büyükşehir'in en büyük ölçekli Sosyal Yaşam Merkezi olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'ne geçen ziyaretçiler, merkezde yer alan Emekli Evi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, Çocuk Gelişim Merkezi gibi kurumları da gezdi, verilen kurslar hakkında bilgi aldı. Son olarak ise Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne giden ziyaretçiler, bu merkezi de çok beğendiklerini ifade etti.

"Sosyal projelerimizi ve sosyal politikalarımızı gösterdik"

Sosyal Politikalar Ofis Sorumlusu ve Psikolog Yalçın Tütüncüoğlu, ulusal basın mensupları ve STK temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdikleri sosyal politikalar turu hakkında, "Mersin'deki sosyal projelerimizi ve sosyal politikalarımızı gösterdik. Yerinde, beraber bir inceleme gerçekleştirdik. Çok memnun kaldılar. Birçoğundan Mersin'e taşınmak istediklerine dair tepki aldık. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Mersin'de, bütün Türkiye'ye örnek olması açısından gerçekten bir 'Mersin Modeli' oluşturuyoruz. Şehir dışından gelen ziyaretçilerimizin bu şekilde tepkiler vermesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum"

BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, Mersin'in çok kozmopolit ve yoksulluğun da çok yoğun olduğu bir kent olduğunu belirterek, "Burada belediyenin yaptığı hizmetlerle doğrudan halka dokunan, onların sorunlarını çözen, insanların tüm hayatlarında belirleyici olan sıkıntıların çözümünde çok etkili yöntemler geliştirdiğini gördüm. Özellikle Çocuk Gelişim Merkezlerinden çok etkilendim. İnsanların, gerçekten çok yüksek bedeller ödeyerek alabileceği hizmetlere, burada belediye aracılığıyla ulaşabildiklerini gördüm. Çocuklar bizim geleceğimiz ve maalesef çok uzun yıllardır ihmal edilen bir kesim. Belediyenin, çocukların eğitimine ve aynı zamanda kadınların istihdamına katılmasını da sağlayacağı önlemleri geliştirdiğini gördüm. Belediyenin halka dokunan, onların sorunlarını çözen bir anlayışla hizmet ettiğine tanıklık ettim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Mersin herkes için yaşanabilir bir kent"

Gazete Duvar Muhabiri Ceren Bayar, Türkiye'de yoksulluğun çok büyük ve baş edilemez boyutlara ulaştığı bir dönemde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çok etkili sosyal belediyecilik yaptığını gözlemlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yoksullukla sadece 2 koli gıda yardımıyla baş eden bir akıl olmadığını gördüm. Mersin Büyükşehir, bunun yerine aslında o yoksulluk döngüsünü kıran çözümler bulmuş. Örneğin bir birimin ürettiğini öbür birim satın alıyor, diğer birim bir şekilde kadınların istihdamına fayda sağlayacak bir çözüme dönüştürüyor. Bu döngüsellik bence çok mantıklı ve yoksulluğun kalıcı olmasını engelleyen bir durum. Her birimin birbiriyle bağlantılı üretimler yapması, birbirini desteklemesi çok güzel, kadınlarla ilgili projeler de çok etkileyici. Kaynak yapan, marangozhanede mobilya yapan kadınları görmek ve daha sonrasında bu kadınların istihdama katıldığını bilmek beni bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok etkiledi. Mersin herkes için yaşanabilir bir kent."

"Tüm kesimlere hitap edebilen bir hizmeti var"

Kadın Koalisyonu'ndan Sibel Özgümüş, Büyükşehir'in sosyal hizmetlerine hayran kaldığını dile getirerek, "Turu tamamladıktan sonra ilk aklıma gelen şu oldu; 'Sana Belediye baksın' diye halk arasında bir söz söylenir ve bu gerçekten birisine söylenecekse, çocuktan tutun engelli, dezavantajlı gruplar ve kadınlar olmak üzere hangi kesimde olursa olsun, 'Sana Belediye baksın' dendiğinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösterebilirim. Çünkü tam anlamıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına almış ve tüm kesimlere hitap edebilen bir hizmeti var. Hizmetlere gerçekten hayran olmamak elde değil. Böyle bir belediyemizin olmasından dolayı gurur duydum" diye konuştu.

"Engelli çocuklara yönelik merkez çok dikkatimi çekti"

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Kurumsal İş Birlikleri ve Savunu Direktörü Hasan Deniz ise hizmetlerin, bütünsellik açısından profesyonelce yapıldığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi birçok çalışmasını çok yakından takip ettiğim bir belediye. Doğumdan yaşamın sonuna kadar hemen hemen her evreyi kapsayan farklı sosyal destek hizmetleriyle çok bütünlüklü bir sistem kurulmuş. Erken çocukluk dönemi hizmetleri vakıf olarak bizim özellikle dikkatimizi çekti. Gayet iyi hizmetler var ve daha önemlisi benim en çok dikkat ettiğim bir şey liyakatli ve işinde profesyonel personelle etkili ve etkin çalışmalar var. Engelli çocuklara yönelik merkez çok dikkatimi çekti çünkü onların dışlanmaması, hayata dahil edilmesi, ailenin yalnız bırakılmaması çok önemli diye düşünüyorum" dedi.

"Yapılmış olan çalışmalar oldukça güzel"

Eşitlik İçin Kadın Platformu'ndan Oya Katırcı, Mersin Büyükşehir'in çalışmalarının muhteşem olduğunu ifade ederek, "Biz Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı daha önce incelemiştik ve orada verilen sözleri gözlemleme şansımız oldu. Yapılmış olan çalışmalar oldukça güzel. Özellikle kadın, yaşlı, çocuk, engelli tüm bireyler göz önünde bulundurularak yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmalar çok kıymetli, çok değerli. Kutluyorum. Tüm emek verenlerin emeklerine sağlık. Böyle bir belediye başkanı ve böyle devasa bir ekibe sahip olduğu için Mersin halkı çok şanslı. Örnek teşkil edeceksiniz" diye konuştu.