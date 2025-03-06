Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile İlgili Soru Önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığından Yanıt Gelmedi. - Son Dakika
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile İlgili Soru Önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığından Yanıt Gelmedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıt vermediğini belirterek, "Milyonlarca insan UTTS’den mağdur oldu. Vatandaş bu sorulara yanıt bekliyor. Mehmet Şimşek neyi saklıyor?" diye sordu.

06.03.2025 18:54
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(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıt vermediğini belirterek, "Milyonlarca insan UTTS'den mağdur oldu. Vatandaş bu sorulara yanıt bekliyor. Mehmet Şimşek neyi saklıyor?" diye sordu.

Öztürkmen, yaptığı açıklamada, hükümetin akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla yürürlüğe konulduğunu bildirdiği ve tartışmalara yol açan UTTS ile ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenlediğini anımsatı. Toplantıda, UTTS'nin faturasının vatandaşa kesilmesine tepki gösterdiğini ifade eden Öztürkmen, çiplerin maliyeti ve vatandaşa satıldığı fiyat arasında dağlar kadar fark olduğu iddialarını gündeme getirdiğini kaydetti.

Konuya ilişkin ayrıca 11 Şubat'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdiğini kaydeden Öztürkmen, önergeye yanıt gelmediğini belirtti. Soru önergesinin son durumunun TBMM'nin internet sitesinde "Cevaplanmadı" olarak göründüğünü aktaran Öztürkmen, TBMM'nin en önemli denetim yollarından biri olan yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmaması yoluyla devre dışı bırakılmasını eleştirdi.

"Milyonlarca insan UTTS'den mağdur oldu"

Öztürkmen, "AKP iktidarı ve onun Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da bütün güçleri elinde topladı. Yasama, yürütme kendilerinde. Yargıya talimat veriliyor. Yasama organı olabildiğinde CHP tarafından çalıştırılmaya çalışılıyor. Sorduğumuz sorulara ya cevap verilmiyor, cevap verildiğinde de uyduruk cevaplarla geçiştiriliyor. Milyonlarca insan UTTS'den mağdur oldu. Vatandaş bu sorulara yanıt bekliyor. Mehmet Şimşek neyi saklıyor" diye sordu.

Öztürkmen'in önergesindeki sorular şöyle:

"Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için gerçekleştirilen ihaleye hangi firmalar katılmıştır, ihale görüntülü olarak kayıt altına alınmış mıdır? İhaleyi kazanan firma hangi usullere göre belirlenmiş, ihale bedeli ne kadardır? İhaleyi kazanan firmanın yıllardır zarar açıkladığı basına yansıdı. Bu denli önemli ihalelerde ekonomik ve mali şartları karşılayabilme şartı aranmıyor mu? Amaç vergi kaçağını önlemek ise, vergi mükellefi olmayanlara ait araçlar neden sistemi kullanmak zorunda?

UTTS çiplerinin fahiş fiyatla satıldığı ve birilerinin bundan çok büyük vurgun yaptığı gün gibi ortada. 2 bin 791 TL'ye satılan çiplerin üretim maliyeti ne kadardır?

Akaryakıt istasyonlarındaki pompa sistemlerini ve UTTS modüllerini okuyacak altyapıyı kuran TURPAK şirketinin, İsrail kökenli olduğu iddiaları doğru mudur? Taşıt Tanıma Birimlerinde kullanılan tekil çiplerin fiyatı ne kadardır? UTTS'nin yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım, garanti ve işletme giderleri ne kadardır? Mevcut araçların büyük bölümü UTTS'den muaf iken sıfır araçlarda 1 Temmuz 2025'den itibaren zorunlu tutulmasının mantığı nedir? Bunun nedeni benzin istasyonundaki tüm pompalara UTTS kurulmasını sağlayarak daha çok ekipman ve sistem satmak mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile İlgili Soru Önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığından Yanıt Gelmedi. - Son Dakika

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