Uluslararası Af Örgütü'nden UCM Çağrısı

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Uluslararası Af Örgütü İngiltere Direktörü Sacha Deshmukh, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrine ilişkin, "İngiltere hükümetinin bu hayati karara destek verdiğini görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Deshmukh, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı David Lammy'nin, muhalefetteyken UCM'nin vereceği herhangi bir tutuklama emrine uyacaklarına ilişkin ifadelerini hatırlattı.

"Şimdi Lammy ve tüm İngiltere hükümetinin, net bir şekilde UCM tarafından verilen bu hayati karara destek verdiğini görmek istiyoruz." ifadesine yer veren Deshmukh, İngiltere'nin Rusya- Ukrayna savaşı karşısındaki tutumuyla İsrail'in Gazze saldırıları karşısındaki tutumunu kıyasladı.

Sacha Deshmukh, "İngiltere'nin hukukun üstünlüğünün gerçek bir destekçisi olarak pozisyonu tutarlılık ve tarafsızlık gerektirir. Eğer Rusya'nın hukuka aykırı şekilde işgal ettiği Ukrayna topraklarında işlediği savaş suçları yanlışsa, İsrail'in hukuka aykırı şekilde işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği suçlar da aynı şekilde yanlıştır." değerlendirmesini yaptı.

Deshmukh, ayrıca, İngiltere'nin uluslararası hukuk kapsamındaki sorumlulukları nedeniyle Netanyahu ya da Gallant'ın ülkeye ayak bastığı anda tutuklanması için hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.

"UCM kararı suçluların cezalandırılması yönünde önemli bir adım"

Uluslararası Af Örgütü, UCM'nin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasıyla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkında UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrinin, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuk kapsamında işlenen suçların cezasız kalmasına son verilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Uluslararası hukuk kapsamındaki suçlardan sorumlu olduğundan şüphelenilen herkesin adalete teslim edilmesi ve sorumlu tutulması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Hiç kimse uluslararası hukukun üstünde değildir. Almanya da dahil olmak üzere tüm taraf devletler tutuklama emirlerinin uygulanmasını sağlamalıdır. UCM'ye taraf olmayan üçüncü ülkeler de bu karara saygı göstermelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Filistin devletindeki durum göz önüne alındığında, tutuklama emri aynı zamanda İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca yıldır devam eden cezasızlık durumuna son verme ve bir bütün olarak uluslararası hukuk sisteminin güvenilirliğini yeniden tesis etme fırsatı da sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Uluslararası Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Seçilmiş olsun veya olmasın hiçbir silahlı grup lideri, hiçbir hükümet üyesi, hiçbir askeri personel, hiç kimse uluslararası hukukun üstünde değildir. Eylemlerinin motivasyonu ne olursa olsun hiç kimse hukukun üstünde değildir." değerlendirmesinde bulundu.