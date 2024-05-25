Uluslararası Afet Film Festivali'nde 'Farklı Perspektiflerden Afet' paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Afet Film Festivali'nde 'Farklı Perspektiflerden Afet' paneli düzenlendi

Uluslararası Afet Film Festivali\'nde \'Farklı Perspektiflerden Afet\' paneli düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) kapsamında 'Farklı Perspektiflerden Afet' başlıklı panel düzenlendi. Panelde, afetlerin insanlar üzerindeki psikolojik etkisi, afet risk yönetimi ve Türk milletinin dayanışma kültürü gibi konular ele alındı.

25.05.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) kapsamında "Farklı Perspektiflerden Afet" başlıklı panel düzenlendi.

ANDA Derneğince Musiki Muallim Mektebi'nde Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele, konuşmacı olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nehir Varol, ANDA Başkanı Okan Tosun ile İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı ve oyuncu Mert Fırat katıldı.

Moderatör Yılmaz, afetlerin insanlar üzerindeki psikolojik etkisine ilişkin, aklın ve bilimin öncülüğünde insan beynindeki enkazı, yerdeki enkazdan daha önce kaldıracaklarını ancak fay hatlarının da hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Kaderimize iman ederek burada fay hatları var ve ölümü bekleyeceğiz diyecek kadar çaresiz bir millet ve toplum değiliz. Yaşamak için fay hatlarına rağmen ayakta kalmayı konuşabilmemiz gerekiyor." dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu ise afetler, olağanüstü haller, savaş hali ve sıkı yönetim hallerinde milletlerin sıkletlerinin belli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin, Kahramanmaraş depremlerini, Van depremini veya Kastamonu afetinin acısını farklı şehirlerde olsa dahi içinde hissedebilen bir millet olduğunu anlatan Tekbıyıkoğlu, şunları söyledi:

"Bazı şeyler bizim kendi genlerimizde, kendi genetik kodlarımızın içerisinde kilitli vaziyette ve acil durumlarda bu ortaya çıkıyor. Yani Türk milleti hiçbir milletin yapamayacağı büyük bir fedakarlıkla Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekalif-i Milliye emirlerini çıkardığı zaman nasıl çorabından birini vermişse, nasıl buğdayının yarısını Türk ordusuna vermişse, burada da bizim milletimiz çok büyük bir fedakarlıkla, tüm farklı sivil toplum kuruluşlarıyla bir sürü farklı kahramanlar ortaya çıkardı. Devletimiz de işin açıkçası bu hızlı teşkilatlanma ve örgütlenmeyle ve bizim konar geçer devlet kültürümüzden de kaynaklı olarak çok hızlı organize oldu."

"Afet risk yönetiminde transdisipliner çalışmak zorundayız"

Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Varol, önceki yılların Türkiye'de "Afet Eğitim Yılı ve "Tatbikat Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı. Bu yıllarda, AFAD'ın 53 milyon vatandaşa afet eğitimi verdiğini belirten Varol, "Bunun ne kadarı kültüre dönüşüyor veya hareket tarzına dönüşüyor? İşte bence üstüne durmamız gereken konulardan bir tanesi bu." diye konuştu.

Festivalin, çok etkin bir eğitim ve farkındalık aracı olduğunu belirten ve devamını dileyen Varol, şunları kaydetti:

"Çünkü insanları farklı değerlerde bir araya getirmek, yani bunu rutin eğitimden çıkarmak gerekir. Ankara Üniversitesi olarak biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Afet risk yönetimi çok geniş kapsamlı konu. Yani tek disipline gittiğinizde hiçbir zaman başarıya ulaşamazsınız. Çok disiplinli de olmayacaksınız, transdisipliner çalışmak zorundayız. Bir olay yerini yönetirken mühendis, hukukçu, sağlıkçı, sosyolog, psikolog bunların hepsi bir arada olması mümkün olduğunda ancak başarıya ulaşılabiliyor."

Varol, Türkiye'nin dünyada müdahale ve iyileştirmede en iyi ülkelerden birisi olduğunu ancak asıl afet öncesinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

ANDA Başkanı Okan Tosun da önceki yıllarda arama kurtarma ekibi oluşturduklarını ve ekibin AFAD'dan aldıkları eğitimleri tamamlayarak sahaya indiğini söyledi.

Akreditasyon sistemine ilk dahil olan hafif seviye ekipten birisi olduklarını aktaran Tosun, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı ve oyuncu Mert Fırat ise Kahramanmaraş depreminde yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Film Festivali, Deprem, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Afet Film Festivali'nde 'Farklı Perspektiflerden Afet' paneli düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 18:10:56. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Afet Film Festivali'nde 'Farklı Perspektiflerden Afet' paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement