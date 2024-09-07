Altın Portakal'da Yarışacak Filmler Açıklandı - Son Dakika
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Altın Portakal'da Yarışacak Filmler Açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası uzun metraj film yarışmasında 18 ülkeden 12 film yarışacak. Yarışmada, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödül verilecek.

07.09.2024 00:46
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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler açıklandı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festivalin uluslararası yarışmasında 18 ülkeden 12 film yarışacak.

İrlanda, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, Danimarka, Polonya, İsveç, Azerbaycan, Türkiye, Bolivya, Şili, Meksika, Fransa, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Uruguay yapımı 12 film, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Yarışmada, Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin yönettiği "Beni Sakın Bırakma", Halfdan Ullmann Tøndel'in "Armand", Isabella Torre'nin "Hükümdarlık", Barry Keoghan ve Christopher Abbott'ın "Hepsini Alaşağı Et", Müge Uğurlar'ın "Derun", Vinko Tomicic Salinas'ın "Köpek Hırsızı", Patricia Mazuy'ın "Ziyaret Saatleri", Elchin Musaoglu'nun "Meryem", Magnus Von Horn'un "Şişli Kız", Yasemin Şamdereli'nin "Samia", Nader Saeivar'ın "Şahit" ve Uberto Pasolini'nin "Dönüş" filmleri yer alacak.

Festivalde yapımlar, "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ile "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında ödülü kazanmak için yarışacak.

Kaynak: AA

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