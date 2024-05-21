Uluslararası Çay ve Kültür Festivali Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Çay ve Kültür Festivali Başladı

Uluslararası Çay ve Kültür Festivali Başladı

Uluslararası Çay ve Kültür Festivali, 21 Mayıs Dünya Çay Günü'nde Beta Yeni Han'da gerçekleştirilen programla başladı. Festivalde çay seremonileri, çayın tarihi serüvenini konu alan sergi, çay gurmesi yarışması ve Türk çay kültürü seremonisi gibi etkinlikler düzenlenecek. Festivalde ayrıca çay temalı fotoğraf çekim alanları ve geleneksel kıyafetler de yer alacak. Festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

21.05.2024 23:59
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"Uluslararası Çay ve Kültür Festivali", 21 Mayıs Dünya Çay Günü'nde Beta Yeni Han'da gerçekleştirilen programla başladı.

Bu yıl ilk kez gerçekleşen festivalde, Çin, Arjantin, Sri Lanka, Hindistan ve Güney Afrika'nın aralarında olduğu ülkelerin büyükelçilikleri, çay seremonileriyle, kültürel değerlerini ve geleneklerini ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.

Festivalde çayın tarihi serüvenini konu alan "Çay Zaman Tüneli" sergisi ve "Çay Gurmesi Yarışması" gerçekleştirilecek.

Türkiye 2018 Çay Demleme Şampiyonu Gülhanım Delihasan eşliğinde, Türk çay kültürü seremonisinin de düzenleneceği festivalde, çay temalı fotoğraf çekim alanları ve geleneksel kıyafetler de yer alıyor.

Çay uzmanı ve Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır uluslararası çay ticareti yaptıklarını belirterek, "Bu sene Türk çayının 100. senesi, hem bunu kutlamak hem de 2022 yılında Türk çay kültürünün UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine eklenmesine vurgu yapmak istiyoruz. Festivalimizde Arjantin, Çin, Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka büyükelçilerini ağırlayarak, farklı ülkelerin zengin çay kültürlerini, geleneksel demleme tekniklerini ve ritüellerini deneyimlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ar-Ge projelerinin de devam ettiğini dile getiren Uğur, şunları kaydetti:

"Beta olarak Türkiye'deki ilk çay ve kültür festivalini organize ediyoruz. 1987 yılında Sri Lanka'dan çay ithal ederek başladık. Bugün dünyada çay yetişen tüm ülkelerle ticaret yapıyoruz ve dünyanın en büyük 12. çay firmasıyız. Türkiye'de çay alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı tek Ar-Ge merkeziyiz. Çay atıklarından kafein üretiyoruz ve probiyotikle ilgili çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Dünya çaylarını tanıtmak istiyoruz. Festival süresince 39 farklı dünya çayının olduğu masamız ve elçiliklerin stantları burada olacak."

Festival açılışında İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Sri Lanka, Hindistan, Bangladeş, Arjantin ve Çin büyükelçileri de konuklar arasında yer aldı.

"Uluslararası Çay ve Kültür Festivali", 24 Mayıs'a kadar Beta Yeni Han'da devam edecek.

Kaynak: AA

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