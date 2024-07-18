Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde hazırlanan, bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", 24 Temmuz-3 Ağustos'ta yapılacak.

Festival öncesinde Feriye'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan etkinliğe dair açıklamalarda bulundu.

Akgün, festival serüveninin 1995'li yıllarda başladığını belirterek, "2000 yılına gelindiğinde, biz ne yapıyoruz kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz, bir şey ortaya koyamıyoruz. Gelin biz çalalım dünya oynasın dünya çalsın biz oynayalım dedim. Meclis kararımızı aldık ve dünya çapında bir festival olmaya gayret ettik. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayarak sürece ortak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da şükranlarımızı iletiyoruz." dedi.

Festivalin bu yıl 75 ülkeden katılımcıları ağırlayacağını dile getiren Akgün, şunları kaydetti:

"Gelecekte çok daha büyüğünü yapacağız. Festival, içeriği bakımından dünya kültür hayatı için mutlaka gereklidir. Festivalde beş farklı alanımız olacak. Dünyadan heykeltıraşları buluşturarak eserler bırakmalarını sağlayacağız. Geçmişten bugüne yaşadıklarımızı gözler önüne seren el sanatları çalışmaları olacak ve bu çalışmalar satışa sunulacak. Dünya halk dansları yarışmamız var. Dünyanın geçmişteki yaşantısını folklorik olarak ortaya koyan bir çalışma, sergi yapıyoruz. Ortaya koyulan figürlerde bir dram, coşku, ağıt ve hatta yaşamın kendisi yer alıyor. Fotoğraf yarışmamız var. Çocuk temalı atölyelerimiz var. Çocuklar bana en çok festivali soruyor. Buradaki atölyelerimizde onlar da bir hafta nefes alıyor."

"Bu vizyon hepimize yol gösterdi"

Aslan ise festivalin 25 yıllık süreçte gelinen noktayı takdir ettiklerini vurgulayarak, "İlk festivalde belediye başkanımız konuşmasını yapmak için sahneye çıktığında 'Biz kültürümüzü, sanatımızı dünyaya tanıtacağız. Dünya bizi tanıyacak, dünyayla kardeşlik hukuku içine gireceğiz. Barışın elçisi olacağız. Buraya gelen insanlar yaşları geldiğinde kendi ülkelerinin politikacıları, iş adamları, sanatçıları olacak' dedi. Yanımızdaki arkadaşlarla bu kadarının da abartı olduğunu düşündük. O günün şartlarında İstanbul'un merkez ilçeleri varken Büyükçekmece'de böyle bir çalışma hayal gibi geldi. Ama geldiğimiz noktada bu vizyon hepimize yol gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

UNESCO'ya bağlı CIOFF (Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi) üyesi olan festivalde bu yıl, "Anadolu Ateşi" dans gösterisi, "Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması", "Uluslararası Büyükçekmece Heykel Sempozyumu", "Uluslararası Fotoğraf Yarışması", "Uluslararası El Sanatları Sergisi", "Emeğin Aşkı ile Üreten Eller", "Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi", "Uluslararası Zeka Beceri Oyunları", "Uluslararası Kukla Gösterileri ve Atölyeleri", "Uluslararası Nakış Çalıştayı", "Türk-Macar Dostluk Antlaşmasının 100. Yılı Özel Konseri", "Çeyrek Asırlık Yolculuk" sergisi, "Uluslararası Akordeon ve Mızıka" sergisi ve çeşitli konserler yer alıyor.

İstanbul genelinde Bakırköy, Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Sancaktepe, Şile ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilecek festivalle ilgili detaylı bilgi için "buyukcekmecefest.com" adresi ziyaret edilebilir.