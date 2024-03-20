Kültür ve Turizm Bakanlığınca sanal gerçeklikten yapay zekaya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençleri ve yediden yetmişe kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştıracak olan "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" ana temasıyla düzenlenecek 60. Kütüphane Haftası, Türkiye'de ilk kez teknolojiyi kütüphanelerle buluşturan bir festivale ev sahipliği yapacak.
Dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Rami Kütüphanesi'nde 23 Mart'ta başlayacak uluslararası festivale kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet veren kurum, kuruluş ve dernekler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphaneciler, akademisyenler katılacak.
Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali'nin konuk ülkeleri olacak.
Festival yapay zeka konferansıyla başlayacak
İstanbul Rami Kütüphanesi'nde tüm kullanıcı gruplarını ağırlayacak olan festival "Kütüphaneciler için Yapay Zekanın Gizemini Çözme" konulu konferans ile başlayacak.
Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik, kodlama geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek.
"İlham Veren Konuşmalar" konferans serisinin de yer alacağı hafta çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.
Türkiye'nin 81 ilinde kutlanacak olan 60. Kütüphaneler Haftası'nı Rami Kütüphanesi'nden başlatacak olan "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 27 Mart'ta sona erecek.
Festivalin ayrıntılarıyla kayıt bilgilerine "kutuphaneveteknoloji.com" internet adresinden ulaşılabilecek.
Son Dakika › Güncel › Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali düzenlenecek - Son Dakika
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Darülmülk İhya Projesi' kapsamında, 1930'lardan kalan Tekel ofisi 'Depo No 4' adıyla sanat galerisine dönüştürüldü. 'Medeniyet Kur'an Şehir' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açan galeride, İslam medeniyetinin nitelikleri vurgulanıyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Yasin Tütüncü, serginin amacının Konya'nın kurucu geleneğinin ve hafızasının görünür olması olduğunu belirtti.
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki bir adacıkta mahsur kalan 3 arkadaş, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Deniz bisikletiyle göle açılan gençler, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya dönemedi. İhbar üzerine polis ekipleri adacığa ulaşarak gençleri kurtardı. Gençler, polise teşekkür etti.
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Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ormanlı ve Güzelköy mahallelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte, kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
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İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İnegöl'de bugüne kadar 6 bin araçlık ücretsiz otopark ürettiklerini ve yeni dönemde 250 farklı noktada 10 bin araçlık otopark yapmayı hedeflediklerini açıkladı.
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