Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başladı

06.05.2026 16:11
18'incisi düzenlenen yarışmada 3 bin 600 robot, 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla yarışıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Antalya'da başladı. 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 16 kategoride yarışacak 3 bin 600 robot, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini vitrine çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Antalya Spor Salonu'nda başladı. 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen öğrenciler, geliştirdikleri robotlarla yarıştırdı. 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla düzenlenen organizasyonda gençler hem teknik becerilerini hem de bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini sergiledi. Yarışmanın açılışında, ilkokul öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan video gösterimi de katılımcılarla buluşturuldu.

'KENDİNİZİ GÖSTERME FIRSATI BULDUNUZ'

Açılışta konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yarışmaya katılan gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek, "Siz geleceğimizsiniz, siz aydınlık ve büyük Türkiye'siniz ve sizlerle Antalya çok daha güzel. Buraya gelmeniz ve yapmak istediğiniz bu çalışmalar parlak bir fikri bünyesinde barındırıyor. Büyük, güzel bir fikirle geldiniz. Fikir her şeyin başı ama bu fikri dikkatlice tasarlamak en az fikrin parlaklığı kadar önemli. Onu da başardınız ama yetmedi, emek ile işlemek gerekti bu fikri. Ter gerekti, fedakarlık gerekti. Siz bugün bunların hepsini yaparak, bu büyük platformda kendinizi gösterme fırsatı buldunuz. Bu önemli platforma gelerek bence zaten her biriniz şampiyonsunuz" dedi.

VALİ ŞAHİN'DEN 'COP31' VURGUSU

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e de değinen Şahin, "Önemli bir mottomuz var; 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek.' COP31 adında dünyanın en büyük uluslararası etkinliği olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Antalya'da yapılacak. Burada Türkiye ev sahibi olarak ortak geleceğimiz için neler yaptığını anlatacak. Belki sizin bu yarışmadaki fikirleriniz COP31'de de dile getirilecek kadar değerlidir" diye konuştu. Robot teknolojilerinin yalnızca savunma sanayisiyle sınırlı olmadığını ifade eden Şahin, "Yeni teknolojiler dünyayı daha iyi bir yere taşımak için çok büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN ÖNEMLİ TAŞLARISINIZ'

Yarışmanın temasının gençlere önemli sorumluluk yüklediğini belirten TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Mesut Güner ise "Bu yılki temamız 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek.' Bu tema sizlere çok güçlü bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü sizler doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan, geleceği tasarlayan nesilsiniz. Aynı zamanda dünyanın geleceğini de şekillendiriyorsunuz" diye konuştu.

Bu yılki yarışmaya yaklaşık 11 bin 200 katılımcının başvurduğunu belirten Güner, "3 bin 600 robot, 16 kategoride yarışacak. Bu yarışmada kazanmak sadece dereceye girmek değildir. Burada kendimizi geliştiriyoruz. Sevgili gençler, Türkiye'nin sizlere ihtiyacı var. Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli taşlarısınız" dedi.

'İZLEYEN DEĞİL YÖN VEREN NESİL'

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz da her projenin uzun bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, "Her proje uzun bir düşünme süreci, defalarca deneme ve vazgeçmeyenlerin çabasının ürünü. Bu yarışmanın en kıymetli tarafı da budur. Mesleki ve teknik eğitim anlayışımızın sahadaki karşılığı burada görülüyor" diye konuştu.

Öğrencilerin düşünen, sorgulayan ve çözüm arayan bir neslin temsilcisi olduğunu söyleyen Kaygusuz, yüksek katılımlı bu etkinliğin önemine dikkati çekti. Kaygusuz, "Türkiye Yüzyılı sizin gibi gençlerin omuzlarında yükselecek. Bugün gelinen noktaysa TEKNOFEST kuşağının sadece izleyen değil, yön veren bir nesil olacağını gösteriyorsunuz. Bu uluslarası etkileşimin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri yarış için kura çekimi gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin platformu gezerek, bilgi almasının ardından yarışma başladı.

Kaynak: DHA

