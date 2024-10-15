Uluslararası Mitoloji Film Festivali Ödülleri!

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(ANKARA) - TÜMAV Vakfı tarafından yazar Gülşah Elikbank direktörlüğünde hayata geçen Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nde Mergen (Bilgelik) ödülü Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'a, Ülgen (İyilik) ödülü Ercan Kesal'a verildi.

Bu yıl ikincisi TÜMAV Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nin direktörlüğünü Gülşah Elikbank üstlendi. Festivalin üçüncüsünü daha çok şehirde ve daha zengin bir içerikle yapmak için ekip olarak çalışmaya başladıklarını belirten Elikbank, şunları söyledi:

"TÜMAV Vakfı tarafından bu yıl ikinci kez hayata geçen Uluslararası Mitoloji Film Festivali, İnsanlığın Ortak Hikayesi sloganıyla çıktı yola. İzmir'de başlayan Manisa'da devam eden ve İstanbul'da tamamlanan festivalde 8 film sanatseverlerle buluşurken 5 farklı mekanda 8 söyleşi, 1 sergi ve 1 de konser düzenlendi. Mergen (Bilgelik) ve Ülgen (İyilik) ödüllerini verilirken Türk mitolojisi ögeleriyle yazılmış en iyi uzun metraj film senaryosu da 50 bin TL ile ödüllendirdi."

Mergen (Bilgelik) ödülü festival komitesi tarafından arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'a verildi. Ülgen (İyilik) Ödülünü ise usta sanatçı Ercan Kesal, Urla'da yapılan bir törenle aldı.

Gülşah Elikbank, yarışmada birinci olan senaryoyu festivalin sanat yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir ile birlikte açıkladı. Senaryo yarışmasında birinciliği "Bebe Mezarlığı" senaryosu ile Ali Uygur Selçuk kazandı. Festivalde; Ormanın Şarkısı: Mavka, Aşk Her Yerde, Narsistle Aşk, İkizler Takımı, Köylüler, Dali'yi Beklerken, Çocuk ve Balıkçıl, Asteriks ve Oburiks filmleri gösterildi.