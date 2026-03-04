Uluslararası Öğrenciler için İftar Programı - Son Dakika
Uluslararası Öğrenciler için İftar Programı

Uluslararası Öğrenciler için İftar Programı
04.03.2026 19:11
04.03.2026 19:11
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler için iftar programı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler için iftar programı düzenledi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Esin Çakıl ile kurum yöneticileri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Cangir, programda yaptığı konuşmada, uluslararası öğrenciler Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görseler de kendi topraklarına dönme arzusu taşımalarının ve oraya hizmet etme gayesini gütmelerinin son derece doğal ve ulvi bir amaç olduğunu bildirdi.

Cangir, "Ancak kendi ülkenize yerleşseniz bile Türkiye ile olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerinizi devam ettirmenizi özellikle rica ediyorum. Nerede olursanız olun, kurduğunuz bu bağları korumanız, ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünü her zaman diri tutacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Resmi işlemler önemli ölçüde kolaylaştırıldı"

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök de Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerle iftar sofrasını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkanlığın görev ve sorumluluklarını aktaran Kök, dünyada birçok ülkenin uluslararası öğrenci çekebilmek amacıyla yoğun bir rekabet içerisinde yer aldığını, Türkiye'nin de bu küresel yarışta uluslararası öğrenci pastasından en büyük payı almayı hedeflediğini anlattı.

Öğrencilerin uluslararası ilişkilerde oynadığı yapıcı rolün önemine dikkati çeken Kök, Türkiye'nin her geçen gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla "uluslararası eğitim üssü" olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti.

Kök, başta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde, uluslararası öğrencilere yönelik kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini, bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin ülkeye girişleri, ikamet süreçleri ve diğer resmi işlemlerinin önemli ölçüde kolaylaştırıldığını bildirdi.

Türkiye'de bulundukları süre içinde öğrencilerin idari iş ve işlemlerini olabildiğince kolaylaştırdıklarını ifade eden Kök, eğitim sürecinin kesintiye uğramaması ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için her türlü önlemi almaya devam ettiklerini kaydetti.

"Çözüm Merkezi" adı altında öğrencilere özel ofisler kuruldu"

Hüseyin Kök, 2023 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokolün bu kapsamda yapılan çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Protokol sayesinde ikamet izni işlemlerinin artık üniversite yerleşkeleri içinde yapılabilir hale geldiğini aktaran Kök, "Bu süreci üniversitelerinizin öğrenci işleri bölümleriyle yürütüyoruz. Bu konuda bir rehber de hazırladık. Bu rehberde öğrencilerimizin izlemesi gereken adımları özetledik. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olarak hazırladığımız bu rehbere internet sayfamızdan da kolayca ulaşabilirsiniz." bilgisini verdi.

Uluslararası öğrencilere sunulan kolaylıklara da değinen Kök, öğrencilerin sorularını Göç İdaresi Müdürlükleri ile 7 gün 24 saat hizmet veren YİMER 157 çağrı merkezi üzerinden iletebileceklerini belirtti.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, uluslararası öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul ve Ankara'da İl Göç İdaresi Müdürlükleri bünyesinde, "Çözüm Merkezi" adı altında öğrencilere özel ofisler kurulduğunu, bu merkezlerde uzman personel aracılığıyla danışmanlık hizmeti verildiğini ve sorunlara hızlı çözümler sunulduğunu da anlattı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Öğrenciler için İftar Programı - Son Dakika

