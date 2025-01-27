Uluslararası Temiz Enerji Günü\'nde Acil Eylem Çağrısı

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BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından Uluslararası Temiz Enerji Günü ilan edilen 26 Ocak, 'Acil Bir Çağrı: Temiz Enerjiye Adil ve Kapsayıcı Bir Geçiş' temasıyla Ankara'da panel düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden eğitimci ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, temiz enerji için 'acil eylem' çağrısı yapıldı. Panelin konuşmacılarından UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı Türkiye Üyesi Çelebi Kalkan, "77 ülkede 73 binden fazla kişiyle yaptığı anketten hareketle ülkelerin yüzde 85'inin fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişi beklediğini ortaya koyan Dünya Ekonomik Forumu'na göre, dünya genelinde her 10 kişiden 6'sı iklim değişikliğine karşı endişeli olduğunu bildiriyor" dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 26 Ocak 2024'te 'Uluslararası Temiz Enerji Günü' ilan edildi. Bu güne özel, 'Acil Bir Çağrı: Temiz Enerjiye Adil ve Kapsayıcı Bir Geçiş' temasıyla Ankara'daki Temelli Kültür Merkezi'nde panel düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından eğitimci ve öğrencilerin katıldığı panelde, küresel çapta temiz enerjiye geçişe dair farkındalık oluşturulması amacıyla konuşmalar yapıldı.

ÇOLAK: KARARLI VE TEMİZ BİR ENERJİ SİSTEMİ İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ

Eğitim gördüğü okulunda eko-delege olarak görev yapan lise öğrencisi Demir Çolak, "Eğitim, temiz enerjiye geçiş ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Genç nesiller olarak, temiz enerjiye adil bir geçişi sağlamak için tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz" diyerek panelde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

2030'da 2 milyar kişinin yemek pişirmek gibi temel ihtiyaçlarında çevreyi kirleten yakıtlara bağlı elektrik enerjisini kullanmaya devam edeceğini belirten Çolak, "Küresel elektrik kullanımı hızla artıyor. Bu da kararlı ve temiz bir enerji sisteminin gerekliliğini daha da ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla ülkeler, uygun maliyetli, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi hızlandırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilir. Ayrıca enerji verimliliğini esas alan uygulamaları önceliklendirebilir ve temiz enerji teknolojilerini benimseyebilirler" ifadelerini kullandı.

KALKAN: TÜRKİYE'NİN YÜZDE 77'Sİ İKLİM KRİZİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

Panelin konuşmacılarından UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı Türkiye Üyesi Çelebi Kalkan, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgularken birçok ülkenin enerji geçişlerini desteklemek için küresel işbirliği hedefleri olduğunu ifade etti. Kalkan, "77 ülkede 73 binden fazla kişiyle yaptığı anketten hareketle ülkelerin yüzde 85'inin fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişi beklediğini ortaya koyan Dünya Ekonomik Forumu'na göre, dünya genelinde her 10 kişiden altısı iklim değişikliğine karşı endişeli olduğunu bildiriyor. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (yüzde 53) iklim krizi hakkında geçen yıla göre daha fazla kaygı duyduklarını söylerken, nüfusunun yüzde 77'sinin tedirgin hissettiği Türkiye, küresel çapta dördüncü sırada konumlanıyor. Ankara'daki panele katılan konuşmacılar da bu konuya dikkat çekerek insanların ve gezegenin yararına adil ve kapsayıcı bir geçiş için harekete geçilmesi için çağrıda bulundu" dedi.

ÜNSAL: 685 MİLYON İNSAN ELEKTRİKSİZ YAŞIYOR

Temiz enerjiyle emisyonları azaltmanın yanı sıra, güvenilir enerji kaynaklarına erişim eksikliği yaşayan toplulukların da yararına olması gerektiğini belirten CleanTech ve Rüzgar Enerjisi Politikaları Danışmanı Pınar Ünsal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünyada 685 milyon insanın elektriksiz yaşıyor. Bunların yüzde 80'inden fazlası, Sahra Altı Afrika ülkelerinde bulunuyor. Bu veriler, temiz enerjiye erişimi düzenleyen ve teşvik eden politikaları olmayan toplulukların eğitim, sağlık hizmetleri ve ekonomik fırsatlar açısından büyük zorluklar yaşadığını gözler önüne seriyor. Bu bölgelerde hala kirliliğe neden olan fosil yakıtlara bağımlı kalınması, yoksulluğu körüklüyor ve toplumların gelişimini engelliyor."

ŞAHİN: FOSİL YAKITLAR, GEZEGENİMİZİN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Panelin son konuşmacısı olan Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Yenilenebilir Enerji Danışmanı Serhat Şahin ise konuyu şu sözlerle ele aldı:

"Yalnızca 2022 yılında elektriğe erişimi olmayan insanların sayısının 10 milyon artması, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri için acil bir alarm niteliği taşıyor. Elektrik hatları, şebeke iyileştirmeleri ve rüzgar enerjisi gibi yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla temiz enerjiye geçiş, iklim değişikliğiyle mücadelede hayati öneme sahip. Çünkü sera gazlarının büyük bir kısmını oluşturan fosil yakıtlar, gezegenimizin varlığını ve geleceğini tehdit ediyor."