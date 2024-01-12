Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu Denizli\'de Başladı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) iş birliğiyle düzenlenen, yurtiçi ve yurt dışından ünlü bilim insanlarının termal turizmi konuşacağı Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde bugün başladı. Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yerli ve yabancı akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan forumun açılışında yaptığı konuşmada, binlerce yıl önce Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal sularda en iyi tedavinin yapıldığını ve bunun için çok uzaklardan hastaların kente geldiğini söyledi. Bölgedeki termal suların tedavi edici özelliğinin PAÜ tarafından da bilimsel olarak ortaya konduğunu belirten Prof. Dr. Kutluhan, "Sonuç olarak tarihin tekerrür etmesini ve dünyadan yine buraya hastalar gelmesini beklemekteyiz. Bugün hastalarımıza hem termal suların hem de teknolojik olarak günümüz tıbbının en son geliştirdiği cihazlarla rehabilitasyona ve tedaviye büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

'DENİZLİ'NİN TERMAL SULARI TÜM İNSANLIĞA HİZMET ETMELİ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Denizli'nin 2 bin yıl öncesine dayanan bir sağlık merkezi olduğunu, kentteki termal suların dünyanın dört bir tarafından ve Anadolu'dan gelip burada şifa arayanların derdine çare olduğunu belirtti. Geçmişte olduğu gibi söz konusu termal kaynakların insan sağlığına hizmet etmesini arzu ettiklerini ifade eden Zolan, "Turizm anlamında Pamukkale bizim lokomotifimiz. Bunun sağlık turizmi ile beraber birleştirilmesi ve sadece Denizli'ye değil tüm insanlığa hizmet etmesi çok kıymetli. Denizli'mizin termal sağlık alanındaki imkanlarını dünyaya anlatmak için böyle bir forum gerçekleştiriyoruz. İnsanlığa faydalı olmak için gayret edeceğiz ve buna hep beraber katkı sağlayacağız. Ben Denizli'mizin bu güzelliklerini görmek, kullanmak ve faydalanmak üzere tüm insanlığı şehrimize davet ediyor, forumun başarılı geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

13 OCAK'TA SONA ERECEK

Konuşmaların ardından forum, PAÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Ardıç, Pamukkale Üniversitesi'nin Karahayıt'taki Rehabilitasyon Tedavi Merkezi hakkında bir sunumu ile devam etti. Lutz Lungwitz, Maria Georga, Prem Jagyasi, Claudia Wagner, Wolfgang Georg Arlt Frgs Fras, Ernest Svazic, Vladan Veskovic, Marlies Sobczak, Mario Crecente, Prof. Dr. Vural Kavuncu, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Dr. Zeki Karagülle, Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Prof. Dr. Mehmet Han Ergüven, Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Prof. Dr. Bilsen Bilgili, Prof. Dr. Ahu Yazıcı Ayyıldız gibi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katılacağı Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu 13 Ocak'ta sona erecek.(DHA)