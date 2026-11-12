Ümit Özdağ\'dan "Terörsüz Türkiye" tepkisi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Şeyh Said\'e ve Seyit Rıza\'ya yaptığının aynısını yaparız"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Diyarbakır'da yapılan toplantıya tepki göstererek, "51 kişilik sözde meclis ilan edilen bölücü bildiriye göre Kürtler kendi kaderini tayin hakkına sahipmiş. Türkiye bu amaçla federasyona dönüştürülmeliymiş ve bu gayretler Kürdistan'ın dört bölgesiyle koordine edilmeliymiş. Buradan soruyoruz, üstüne kaymak tatlısı da ister misiniz? Bakın, biz size kaymak tatlısı değil ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şeyh Said'e ve Seyit Rıza'ya yaptığının aynısını yaparız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği "Türk Milleti Toplantısı"nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği'nin her türlü siyasi ahlak ve etikten yoksun Türkiye politikası devam ediyor. Son Avrupa Birliği Türkiye raporu gerçekten tahammül edilemez derecede iğrenç. Şunun altını çizelim: Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma seyirci kalan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye herhangi bir demokrasi, insan hakları veya hukukun üstünlüğü dersi vermeye hakkı da yoktur, haddi de değildir. Avrupa, Türkiye'ye 18. ve 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başında izlediği, tek ilkesi Türkiye'ye zarar vermek olan ikiyüzlü politikasını sürdürüyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini, tek tek AB üyesi ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerindeki milli menfaatlerini gerçekleştirmenin aracı olarak kullanıyor. Şimdi Türkiye'yi ve KKTC'yi Kıbrıs'ta Rumlarla tekrar Crans-Montana Anlaşması çerçevesinde, orada bir ön uzlaşma olduğu iddia ediliyor, o noktadan başlayarak toprak vererek ve asker çekerek masaya oturtmaya çalışıyor. Antalya'da Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı sıfatlı kişiyle görüşen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs'ta müzakereler başlarsa Gümrük Birliği sürecindeki yenilikleri tekrar görüşmeye başlayacaklarını söylemiş. Türkiye artık tam üyelik sürecini durdurmayı, Gümrük Birliği Anlaşması'nı AB ile yapılacak yeni bir anlaşmanın zeminini oluşturmak için askıya almayı düşünmelidir" dedi.

"FON SOYGUNCULARI DEVLETE VE MİLLETE İHANET ETMİŞ ADAMLAR"

Fon krizine değinen Özdağ, "Ekonomik buhran, fon soygununun etkisiyle mevcut yoksulluğu daha büyük bir hızla derinleştiriyor. Fon soygunu ile ilgili Zafer Partisi'nin tespitini tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Fon yolsuzluğu, finansal istikrarı ve güveni sağlamakla görevli üst düzey bürokratların organize suç örgütü kurarak kendi devletleri ve milletlerine ihanet etme eylemidir. Fon yolsuzluğu bir milli güvenlik meselesi, bir vatana ihanettir. Devletin kurumsal güvenliğini sarsmış, milletin devlete olan güvenini yıpratmıştır. Şimdi hal böyleyken Maliye Bakanlığı bir açıklama yapmış. Diyor ki aralık ayında 5 milyon ve üstünde vergi borcu olan vergi yüzsüzlerinin isimlerini açıklayacaklarmış. Buradan sesleniyoruz: Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, siz önce şu fon soyguncularının isimlerini açıklayın da ondan sonra vergi yüzsüzlerininkini açıklarsınız. Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz ya? Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Vergi borcu olanların çoğu, sizin ekonomiyi sürüklediğiniz büyük krizden dolayı vergilerini ödeyemeyen insanlar, iş insanları. Oysa fon soyguncuları millete ve devlete ihanet etmiş adamlar. Hadi onların isimlerini açıklayın da görelim".

"MUHALİF VEKİLLER NEREDE"

Mekke Anlaşmasına ilişkin Özdağ, "Türkiye'yi gereksiz yere İran'la veya Hindistan'la askeri anlamda karşı karşıya getirebilecek bir anlaşmadan bahsediyoruz. ve bu anlaşma Meclis'te oylanırken 197 milletvekili yoktu. Beyler, ne yapıyordunuz? Neredeydiniz siz? Daha önemli bir işiniz mi vardı? Bu millet sizi oraya niye yolladı? Aldığınız maaşın hakkını niye vermiyorsunuz? Yarın bu askerlerden bir tanesi Suudi Arabistan-Yemen sınırında şehit olursa bunun vebalini nasıl ödersiniz? Ha, ödemeyi düşüneceğiniz de hiç düşünmüyorum ama… AKP-MHP blokundan 85, muhalefetten 92 kişi Meclis'te yok. Hadi iktidarı anladık yani, onlar nasıl olsa geçer dediler. Peki ya muhalefet milletvekilleri neden katılıp hayır demediler? Oylamaya katılmayanların sayısı arkadaşlar, ret oyu verenlerden daha fazla. Çerçeve yasaya el kaldır, el indir, PKK'ya af çıkarmak için 477 oy verenler, Mekke Antlaşması'nda Mehmetçiğin kanı üzerinde yapılan oylamaya katılmayan ve evet oyu verenler tarih önünde ağır bir vebalin altına girmişlerdir" dedi.

" TÜRKİYE'Yİ SEVR KOŞULLARINA SÜRÜKLEYECEĞİ BİLİNMEK ZORUNDADIR"

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Özdağ, şunları kaydetti:

"AKP-MHP iktidarı, PKK'nın entegrasyonu adı altında teröristanın kurulmasını hedefleyen bu tuzağı artık görmek zorundadır. Türkiye içerisinde Terörsüz Türkiye ve dışarıda PKK'nın entegrasyonu ile teröre teslimiyet sarmalına sokulmaktadır ülkemiz. İçeride ve dışarıda paralel olarak devam eden bu yıkıcı sürece destek vermenin Türkiye'yi tekrar Sevr koşullarına sürükleyeceği bilinmek zorundadır...

PKK entegrasyonu yalanı devam ederken, içeride Terörsüz Türkiye adı verilen teröre teslimiyet süreci devam ederken ilginç olaylar, kabul edilmesi mümkün olmayan olaylar yaşıyoruz. 7 Kasım tarihinde siyasal Kürtçü, ırkçı ve bölücü faşist grupların Diyarbakır'da bir toplantı yaptıklarını gördük. Bu toplantıda il il bir yıldır devam eden toplantıların sonuncusu gerçekleştirilmiş. Sevr hayalleri gören bu bölücü grubun basın açıklamasında yer alan hususlar artık asıl gayelerini utanmadan, açıkça ve alçakça ortaya koyduklarını göstermektedir. 51 kişilik sözde meclis ilan edilen bölücü bildiriye göre Kürtler kendi kaderini tayin hakkına sahipmiş. Kürt kimliği tanınmalı ve anayasal güvenceye alınmalıymış. Kürtçe hem resmi dil hem de eğitim dili olmalıymış. Kürtler için Kürdistan'da bir siyasi statü belirlenmeliymiş. Türkiye bu amaçla federasyona dönüştürülmeliymiş ve bu gayretler Kürdistan'ın dört bölgesiyle koordine edilmeliymiş. Buradan soruyoruz, üstüne kaymak tatlısı da ister misiniz? Bakın, biz size kaymak tatlısı değil ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şeyh Said'e ve Seyit Rıza'ya yaptığının aynısını yaparız. Bu ülkeyi size böldürtmeyiz. Bu milletin sinirleriyle daha fazla oynamayın. Anadolu'yu bölemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölemezsiniz. Orta Doğu'da size bir ikinci İsrail kurdurtmayız."

"İKİ BUÇUK MİLYON NÜFUS NEREDEN GELDİ"

Özdağ, şunları kaydetti:

"2025 yılı kesinleşmiş olduğu için soruyorum, ülkemizin nüfusu kaç? veya açıklanan resmi verilere göre 2026 yılı tahmini nüfusumuz ne kadar? 85-86 milyon. Şimdi eylül ayının ilk haftasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapor var arkadaşlar. Raporu size gösteriyorum. Bu raporun 55. sayfası. Bunun 55. sayfasında yer alan Temel Ekonomik Büyüklükler tablosunda nüfus 2025 yılı 85 milyon 825 bin. 2026 yılı için 86 milyon 321 bin kişi. Çok önemli. Bakın, çok önemli bir şey bu. Yani biz de öyle biliyoruz değil mi? 85-86 milyon. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bugünlerde Meclis Plan Komisyonu'nda görüşülen ve geçen hafta kamuoyuna dağıtılan 2027 programına bakalım ve nüfusumuz birden kaça çıktı diyelim? 2027 yılı programının 13. sayfasında, bakın bu 13. sayfa arkadaşlar. Buna göre 2025 yılında 88 milyon 488 kişi, yani iki ay önceki resmi belge olan Orta Vadeli Plandan tam 2 milyon 663 bin kişi daha fazla nüfusumuz varmış. İkisi de Cumhurbaşkanlığı matbaasında basılmış. Birisi Maliye Bakanlığı, öbürü Cumhurbaşkanlığı. 2026 yılında ise yani bu yıl 88 milyon 747 bin kişi, yani Orta Vadeli Planda açıklanandan 2 milyon 426 bin kişi daha fazla nüfus olmuş. Peki, 2027'de ne kadar olacakmış nüfusumuz? 89 milyon 31 bin olacağız. Yani 2 milyon 175 bin kişi daha fazla. Peki, bu rakamlar yıllık doğum ve ölüm rakamlarındaki kesinleşmiş verilere göre belirlenen ve son yıllarda binde üç ve binde beş civarında olan nüfus artış hızlarına uygun mu? Hayır, kesinlikle değil. Bakın, 2024 yılında Türkiye'de 940 bin kişi doğmuş, 490 bin kişi ölmüş. Yani nüfus artışının 450 bin olması lazım. 2025 yılında 895 bin doğum, 492 bin ölüm olmuş. Yani net 404 bin kişi artmış. Oysa 2025 sonundan beri değiştirilen rakamlara göre normal doğum ve ölüm rakamlarının iki buçuk milyon üzerinde bir artışımız olduğunu öğreniyoruz. Şimdi son sorumuzu soralım. Bu iki buçuk milyon nüfus nereden geldi? Bunlar Marslılar mı? Uzay gemileriyle mi geldiler?

"YILLARDIR SIĞINMACI VE KAÇAKLARA VATANDAŞLIK VERİLİYOR DİYORUZ"

Yıllardan beri iddia ediyoruz. Sığınmacı ve kaçaklara vatandaşlık veriliyor diye. Çünkü bu kadar büyük bir nüfus, gayrimenkul satılarak verilen nüfus değil. Gayrimenkul sayılarını biliyoruz çünkü satılan. Evlilikleri de biliyoruz. Üstelik bakın, bu dikkat çekmesin diye 2027 programının bu rakamlarını demografik göstergeler bölümüne değil de 13. sayfadaki fert başına milli gelir tablosuna koyuyorlar nüfus tablosunu. Sadece bununla da kalmıyorlar. 2025, 2026, 2027 yılları için yapmıyorlar. Geçmiş bütün kesinleşmiş nüfus serisini birdenbire değiştirerek 2014 yılı sonrasındaki bütün yıllara işliyorlar. Çünkü tablolardan görüyoruz ki 2015 yılındaki nüfus rakamımız daha önce kesinleşmiş rakamın 2 milyon 12 bin kişi üzerinde çıkıyor ve en yüksek farkın 3 milyon 686 bin ile 2021 yılında çıktığını görüyoruz. Evet, şimdi Meclis'teki milletvekillerine sesleniyorum. Televizyonlardaki programlarda önünüzde bunlar duruyor. Biz yanlış okumuş olabilir miyiz? Bir de siz gözden geçirin Sayın vekiller. Şimdi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde de bu rakamlar geçerli mi? Ayrıca bu rakamları Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınlayacağı toplam seçmen sayısında görecek miyiz diye merakla bekliyoruz."