Ümit Özdağ'ın Davasından Karar Çıkmadı, Ali Şehirlioğlu Tepki Gösterdi: "Bugün İçeride Bir Tiyatro Oynandı"

Haber: Edda SÖNMEZ-Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasının ardından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, davanın 10 Eylül'e ertelenmesine tepki gösterdi, "Bugün içeride bir tiyatro oynandı" dedi. Duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararına tepki gösteren Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu da, "Karar çıkmaması açıkça gösteriyor ki, Sayın Ümit Özdağ siyasetten el çektiriliyor, susturuluyor. Bunun AKP hükümetinin PKK terör örgütü ile kurmuş olduğu pazarlık masasına ilişkin sürecin nihayete ermesi ile alakalı olduğu iyice netleşti." diye konuştu.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'ndaki sözleri nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'de hakim karşısına çıktı. Duruşma asliye ceza salonu dar olduğu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

İzdiham yaşandı

21 Ocak'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve hakkında siyasi yasak da istenen Özdağ'ın ilk duruşmasını izleyebilmek için çok sayıda siyasetçi, gazeteci, hukukçu salonun önünde toplandı. İçeriye girişte izdiham yaşandı. İçeri girmekte güçlük çeken avukatlar sloganlarla sesini duyurmaya çalıştı. Dışarıda kalanlar da "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar atıp, Atatürk'ün Gençliğe Hitabı'nı okudu.

Duruşma, Ümit Özdağ'ın savunması ile başladı. Yaklaşık bir saat süren savunmanın ardından söz alan avukatlar Özdağ'ın beraatını istedi. Cumhurbaşkanlığı avukatının beyanı sırasında salonda gülüşmeler oldu. Bu sırada hakim avukat ve izleyicileri uyardı. Devam edilmesi halinde salonu boşaltacağını bildirdi. Duruşma, 10 Eylül'e ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de izledi

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Ankara'da silahlı bir saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de bulunduğu çok sayıda isim izledi.

"Sayın Özdağ bugün içeride bir Türk tarihi anlattı"

Duruşma sonrası açıklama yapan Zafer Partisi Genl Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, davanın 4 ay sonrasına ertlenmesine tepki göstererek "Bugün içerde bir tiyatro oynandı" dedi. Şehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün aslında ortada olmayan bir dava görüldü. Sayın Genel Başkanım Ümit Özdağ alelacele Ankara'dan kaçma ve delilleri karartma şüphesiyle buraya getirildi. Ancak, bu iddianın altı doldurulamadığı için Kayseri olaylarına attıkları tweetlere bağlı olarak Silivri'de hukuka aykırı bir şekilde tutuklu. Bugünün güzel bir tarafı oldu. Tüm arkadaşlarımız Genel Başkanı gördü, sağlıklı olduğunu gördü. Sayın Özdağ bugün içeride bir Türk tarihi anlattı. Bugün içerde bir tiyatro oynandı. Dava 10 Eylül'e ertelendi. 'Ben cumhurbaşkanı makamına hakaret etmem, ben devlet erkanından geliyorum, devlet terbiyem var' dediği halde karşı tarafın avukatları, durumu hala cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendiriyor. Bu tutuksuz devam eden bir dava olduğu için sorun değil ancak, uzatılmaması gerekiyordu. 11 Haziran'da tüm arkadaşlarımızı davamıza bekliyoruz."

"Ortaya sürülen iddialar zayıf, dayanaksız"

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ise bugün duruşması görülen davanın Özdağ'ın tutuklu yargılandığı dava olmadığını anımsattı. Özdağ'ın savunmasının "Mükemmel" olduğunu söyleyen Karamahmutoğlu şöyle konuştu:

"İçeride uzun süren bir duruşma oldu. Sayın Özdağ, mükemmel bir savunma yaptı. Müştekinin avukatlarının ortaya sürmüş olduğu iddiaların zayıflığı ve dayanaksızlığı da duruşma tutanakları çıkınca daha iyi gözler önüne serilecektir. Sayın Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı ve Başbakan olduğu döneme ilişkin yaptığı eleştiriler cumhurbaşkanına hakaret olarak alınıyor."

"Karar çıkmaması açıkça gösteriyor ki Sayın Ümit Özdağ siyasetten el çektiriliyor, susturuluyor"

Duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararına tepki gösteren Karamahmutoğlu, "Karar çıkmaması açıkça gösteriyor ki, Sayın Ümit Özdağ siyasetten el çektiriliyor, susturuluyor. Bunun AKP hükümetinin PKK terör örgütü ile kurmuş olduğu pazarlık masasına ilişkin sürecin nihayete ermesi ile alakalı olduğu iyice netleşti. Belli ki orada işler yolunda gitmiyor çünkü, karşı taraf talepleri artırdıkça artırıyor. Endişemiz odur ki Sayın Genel Başkanı Silivri'de tutuklu bulunduran davanın da o gün sonuçlanmayıp ertelenmesidir. Kötüyü aklımıza getirmiyoruz. En azından 11 Haziran'da tutuksuz yargılama kararı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.