Umman Körfezi\'nde LNG Tankerine Saldırı

LONDRA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Umman Körfezi'nde seyreden bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri salı sabahı uğradığı saldırının ardından çok sayıda yardım çağrısında bulundu.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki denizcilik VHF telsiz kanalından kaydedilen yardım çağrıları, bölgedeki ticari bir geminin mürettebatı tarafından Xinhua'ya ulaştırıldı. Kayıtlara göre geminin iskele tarafı bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı.

Saldırının ardından geminin makine dairesinde yangın çıktığı ve yoğun duman oluştuğu, mürettebatın ise hasarın boyutunu henüz değerlendiremediği belirtildi. Telsiz üzerinden kendisini AL REKAYYAT LNG gemisi olarak tanıtan gemi, yakındaki sahil telsiz istasyonları ile deniz kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu.

Mürettebat, gemideki tüm personelin güvende olduğunu ve sancak tarafında toplandığını bildirdi.

Telsiz kayıtlarını Xinhua'ya ulaştıran denizci, LNG yükünün son derece yanıcı olması nedeniyle LNG gemilerine yönelik saldırıların ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini belirtti.