Ümraniye\'de Yeni Meydan ve Otopark Projesi Tanıtıldı

Ümraniye'de yeni meydan projesi ile zemin altı katlı otopark projesinin tanıtımı yapıldı. Günlük ortalama 100 bin kişinin faydalanacağı projenin ilçedeki otopark sorununa da çözüm getireceğini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçeye tam merkezde yeni bir yeşil alanlı meydan kazandıracaklarını aktardı.

Ümraniye Belediyesi, Sondurak mevkinde 355 araç kapasiteli otopark, meydan ve camii projesini hayata geçirdi. Projenin detaylarını anlatan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahallelerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik de bilgi verdi.

Toplam 17 bin 943 metrekare proje alanından oluşan 'Sondurak Meydanı ve Zemin Altı Otopark Projesinde 3 bodrum kat ve zemin kattan oluşan otoparkta toplam 355 adet araç kapasitesi bulunuyor. Otoparkta oto yıkama alanı ve 38 araçlık şarj istasyonu da yer alacak. Günlük ortalama 100 bin kişinin faydalanacağı projenin ilçedeki otopark sorununa da çözüm getirmesi bekleniyor. Ayrıca projenin bileşenlerinden biri olan Sondurak Camii'si de yenileniyor. Bodrum, harim, mahfil katlarının ve şadırvanın yer aldığı caminin toplam inşaat alanı 1.699,39 metrekareden oluşuyor. Caminin inşası tamamlandığında 2 bin 537 kişiye hizmet verecek.

'İLÇEMİZ YEPYENİ BİR MEYDANA KAVUŞMUŞ OLACAK'

Tanıtımda meydan projesini anlatan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Ümraniye Belediyesi olarak artan nüfusla birlikte ortaya çıkan parklanma sorununa önemli ölçüde çözüm sağlamak, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği ve bölgenin nefes alacağı yeni bir yaşam alanını hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızın rahatlıkla ilerleyebilmesi için 26 yapı yıkılarak dönüşüm sürecini başlattık. İnşallah proje bittiğinde ilçemiz yepyeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak' dedi.

'BAŞLATTIĞIMIZ DEV KENTSEL DÖNÜŞÜM ATAĞI İLE İLÇENİN YAPI STOKUNUN YÜZDE 70'Nİ DEPREME DAYANAKLI HALE GETİRDİK'

Depreme hazırlık bağlamında çalışmaları hızla devam eden yeni kentsel dönüşüm projelerinin de müjdesini veren Yıldırım, 'Şehrimizin büyük bir depremin eşiğinde olduğunun bilinciyle, ilçemizi olası bir felaket senaryosundan en az düzeyde etkilenecek şekilde dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdık. Yıllarını kentsel dönüşüme adamış bir mühendis ve idareci olarak, göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana Ümraniye'mizin dönüşüm ve değişimi için proje çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak, başlattığımız dev kentsel dönüşüm atağı ile ilçenin yapı stokunun yüzde 70'ni depreme dayanaklı hale getirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle ilçemizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında ferdi olarak bugüne kadar, 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 bina tamamlandı' diye konuştu.

'74 MİLYON 774 BİN 400 LİRA KİRA YARDIMINDA BULUNDUK'

Kurulan kentsel dönüşüm ofislerinde 100 bin lira değerindeki danışmanlık hizmetinin de ücretsiz olarak verildiğini belirten Yıldırım, 'Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'müzün yaptığı bilgilendirme çalışmaları sayesinde 100 bine yakın vatandaşımıza ulaştık. Ümraniye sınırları içerisinde toplam 56 bin bina bulunuyor. İlçe genelinde yaptığımız tespitler neticesinde 300 adet riskli binanın yıkılması gerekli görüldü. Yapıların en kısa sürede yıkılması için Ümraniye Belediyesi olarak gerekli çalışmalara devam ediyoruz. Son 4 yılda Ümraniye'de evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza, 6306 sayılı kanun kapsamında yaklaşık 74 milyon 774 bin 400 lira kira yardımında bulunduk. Ayrıca vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlıyoruz. Kiracılara ise tek seferde 7 bin lira taşınma desteği veriyoruz' ifadelerini kullandı.

PLANLANAN DEPREM ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI AÇIKLANDI

Yıldırım, 'Hekimbaşı Mahallesi'nde 40 bin 271 metrekare alanda yeni bir yaşam merkezi hızla yükselmeye devam ediyor. Rezerv alanda 111 bina yer alacak. Tamamı özel mülkiyetten oluşan 101 parsellik projede 597 konut ve 28 dükkan yapılıyor. Topağacı Mahallesi 1. ve 2. Etap, İstiklal Mahallesi Projesi, İnkılap Mahallesi 1. Etap, Dumlupınar Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde olmak üzere 6 proje alanında yapılacak olan 2 bin 32 bağımsız birimde 8 bin 128 kişinin oturması planlandı. Ayrıca Karabekir bölgesinde Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap, Kazım Karabekir ve Topağacı Mahalleleri'nde, 6 proje alanında toplam 630 etaptan oluşan ve toplam 2 milyon 780 bin 307 metrekare alana sahip yaklaşık 61 bin 350 bağımsız birimin yapılmasını planlıyoruz. Karabekir bölgesindeki kentsel dönüşüme ek olarak, Dudullu bölgesinde de önemli bir kentsel dönüşüm çalışması hedefliyoruz. Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Huzur, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu Mahalleleri'nde, 6 proje alanında toplam 250 etaptan oluşan ve toplam 1 milyon 313 bin 626 metrekare alandan meydana gelen yaklaşık 22 bin 650 bağımsız birimin yapılmasını planlıyoruz. Gerek yapım aşamasında, gerekse proje aşamasında olan kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladığımızda ilçemiz daha güvenli ve daha yaşanılır bir hale dönüşecek. Ümraniye Belediyesi olarak bu alanda örnek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz' dedi.